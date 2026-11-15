Podravka - Bistrița 37-34 Campioana României, la al treilea eșec în Liga Campionilor EHF, după un avans de 5 goluri în prima repriză

Podravka - Bistrița 37-34. Înfrângere pentru elevele lui Carlos Viver în prima etapă a returului din EHF Champions League.

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Campioana României venea după o victorie tot împotriva croatelor, în meciul anterior, scor 33-29, însă nu a reușit să repete performanța și în partida din deplasare.

Podravka - Bistrița 37-34 . Al treilea eșec pentru românce în Liga Campionilor

Bistrița a început în forță partida din Croația, reușind să pună pe tabelă un avantaj considerabil încă din primele minute.

Deși diferența se majorase la 5 goluri, Podravka a reacționat rapid și a redus din handicap, intrând la pauză la egalitate cu formația noastră, scor 19-19.

În partea secundă, gruparea lui Carlos Viver a reușit să mai preia conducerea de două ori, însă croatele s-au ținut tare până la final, au trecut în avantaj și au menținut o diferență constantă de 3-4 goluri până la final.

Principalele marcatoare ale formației noastre au fost So Delgado, cu un număr impresionant de 12 goluri, Ostase cu 5 reușite și Paulo cu alte 4 goluri.

Clasamentul în grupa B din Champions League EHF:

Poziţie Echipa Meciuri Puncte 1 Metz 8 15 2 Gyor 7 13 3 Gloria Bistrița 8 10 4 Storhamar 8 8 5 Podravka 8 5 6 Odense 7 5 7 NFH 8 5 8 Blomberg 8 0

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