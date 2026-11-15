Podravka - Bistrița 37-34 Campioana României, la al treilea eșec în Liga Campionilor EHF, după un avans de 5 goluri în prima repriză

- Podravka - Bistrița 37-34. Înfrângere pentru elevele lui Carlos Viver în prima etapă a returului din EHF Champions League.
Campioana României venea după o victorie tot împotriva croatelor, în meciul anterior, scor 33-29, însă nu a reușit să repete performanța și în partida din deplasare.
Podravka - Bistrița 37-34. Al treilea eșec pentru românce în Liga Campionilor
Bistrița a început în forță partida din Croația, reușind să pună pe tabelă un avantaj considerabil încă din primele minute.
Deși diferența se majorase la 5 goluri, Podravka a reacționat rapid și a redus din handicap, intrând la pauză la egalitate cu formația noastră, scor 19-19.
În partea secundă, gruparea lui Carlos Viver a reușit să mai preia conducerea de două ori, însă croatele s-au ținut tare până la final, au trecut în avantaj și au menținut o diferență constantă de 3-4 goluri până la final.
Principalele marcatoare ale formației noastre au fost So Delgado, cu un număr impresionant de 12 goluri, Ostase cu 5 reușite și Paulo cu alte 4 goluri.
Clasamentul în grupa B din Champions League EHF:
|Poziţie
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Metz
|8
|15
|2
|Gyor
|7
|13
|3
|Gloria Bistrița
|8
|10
|4
|Storhamar
|8
|8
|5
|Podravka
|8
|5
|6
|Odense
|7
|5
|7
|NFH
|8
|5
|8
|Blomberg
|8
|0