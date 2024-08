Gică Hagi, antrenorul Farului, a vorbit despre victoria cu Hermannstadt, scor 3-2, într-o partidă din etapa a 6-a din Liga 1.

„Regele” și-a continuat discursul început la conferința premergătoare meciului, unde a anunțat că va renunța la pachetul majoritar de acțiuni de la Farul.

În urma acestui rezultat, „marinarii” au urcat opt poziții, de pe 16 pe 8, cu 7 puncte. De partea cealaltă, Hermannstadt rămâne pe 14, cu 5 puncte.

Gică Hagi: „Trebuie să fim mai lucizi, mai inteligenți”

Managerul tehnic al constănțenilor, Gică Hagi, a apreciat faptul că jucătorii săi au fost mult mai inspirați și concentrați în acest duel, față de cum s-au prezentat la precedentele jocuri.

„E un început de campionat, drumul e lung. E important că am obținut ce ne-am dorit. Am marcat goluri în ultimele meciuri. Facem lucrurile bine acum. Avem nevoie să creștem . Unele lucruri s-au schimbat. Au nevoie de adaptare, de timp, să fim cum eram înainte.

Contează că atacanții au marcat, că sunt acolo. Mijlocașii aleargă mult. Fundașii au jucat și ei mai bine. Trebuie să creștem la anumite aspecte: mai lucizi, mai inteligenți. Să dominăm mai mult jocul .

Ambele faze trebuie să le faci bine. Avem jocul nostru, identitatea noastră. Sper să-i ducem pe drumul cel bun. Să arate mai bine fizic. Jucătorii care au venit au nevoie de timp . Nu sunt la nivelul nostru fizic”, a declarat Gică Hagi, la Digi Sport.

A avut o zi proastă. Nu a avut nimic. Era lângă mine și a trebuit să schimb. Așa am simțit. Asta e. A avut o zi proastă. Gică Hagi, despre schimbarea lui Mihai Popescu în minutul 29

Un nou discurs-manifest

„Eu știu un singur lucru: de când m-am lăsat de fotbal, am avut două lucruri pe care le-am dorit - să fac o academie bună, frumoasă, care să câștige trofee. Am făcut-o bine, condiții, investim în tineri. După aceea, munca mea de antrenor. 16 ani am făcut o muncă bună. Sunt mulțumit de cum merge, chiar dacă lucrurile se vor opri cândva. Nu știu când va fi asta.

Am văzut că Hagi... Era titlu în ziar. Vreți să nu mai vorbesc? Vreți să-mi închideți gura? Hagi a răbufnit? Nu, a zis realitatea. Poate pe unii în doare. Știu că doare când spui adevărul . Pe unii, că ceilalți... Toată România mă iubește. E bine că e așa, ca să mă trezească, să fac mai bine. Mă motivează. Eu merg pe drumul meu în continuare. Și eu greșesc, o fac, pierd meciuri, echipa joacă mai prost, nu fac schimbările bine

N-am nicio nemulțumire. Noi avem cele mai bune condiții. Eu sunt fotbalist. Nu sunt milionar, miliardar, și nu am cum să fiu acționar majoritar la Farul și asta se va schimba. Vreau să-mi văd de meseria de antrenor. Pe merite. Dacă sunt bun rămân, dacă nu, mă duc acasă. Încerc să duc Farul unde trebuie și cât o să fiu eu, nu știu”, a completat Gică Hagi.

