„Nu știu ce s-a întâmplat!” Înfrângerea drastică de la Botoșani l-a lăsat fără explicații pe Jean Vlădoiu : „Noi am pregătit bine meciul”

BOTOȘANI - SLOBOZIA 4-0. Jean Vlădoiu (56 de ani), antrenorul cu licență PRO al echipei ialomițene, nu a reușit să găsească explicații pentru înfrângerea suferită în etapa 3 din Liga 1.

După 6-1 cu Csikszereda, pentru Unirea Slobozia a urmat un eșec usturător. Rămâne cu 3 puncte și ocupă locul 11.

Vlădoiu a explicat că el și Andrei Prepeliță au pregătit bine partida, însă golul încasat în minutul 2 a dat planurile peste cap.

„Am pregătit, zic eu, destul de bine jocul, dar am primit primul gol încă din minutul 2. Tot ce am lucrat în săptămâna asta… Am primit şi golul doi, suntem trişti.

O seară tristă. Ne pregătim pentru meciul următor, nu am arătat cum ne-am dorit.

Am încredere în băieţi şi trebuie să câştigăm următorul meci, nu ştiu ce s-a întâmplat, am pregătit bine meciul. Încerc cu Andrei Prepeliţă să înţelegem ce s-a întâmplat, mergem mai departe.

Avem nevoie de omogenitate, să eliminăm aceste greşeli, eu cred că vom arată mai bine în următorul meci. Nou-veniţi cred că s-au integrat repede, dar seara asta nu a fost seara noastră”, a declarat Vlădoiu, potrivit orangesport.ro.

E mai greu când te baţi la retrogradare, dar vrem să evităm acest lucru. Mai avem nevoie de timp, echipa are potenţial, are mare încredere în jucători. Jean Vlădoiu, antrenor secund Unirea Slobozia

Au marcat: Mailat '2, Dumiter '34, '88, Țigănașu '64

Mailat '2, Dumiter '34, '88, Țigănașu '64 Eliminare: Miron '75

