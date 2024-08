Gică Hagi (59 de ani) anunță că vrea să cedeze pachetul majoritar de acțiuni la Farul.

„Regele” vrea să păstreze doar 10% din acțiuni și să continue ca antrenor al dobrogenilor.

Farul - Hermannstadt va avea loc luni seară, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Gică Hagi a dezvăluit că intenționează să cedeze pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța și să își limiteze implicarea în club.

Gică Hagi vinde pachetul majoritar de acțiuni de la Farul

„Farul are încă multe de făcut, de aceea n-am plecat la lotul național. De aceea n-am acceptat oferta FRF. Încă sunt multe de făcut pentru ca Farul să se bată intern și în Europa.

E nevoie de timp. Mai mult de atât eu nu mai pot să fac. Să nu aveți speranțe că pot face mai mult! Am luat campionatul, Cupa, Supercupa și campionatul iar, ce pot să fac mai mult?

Am debutat 61 de jucători în Liga 1. Scuzați-mă, dar fac 60 de ani la anul, cât să mai stau? Viața mea e din ce în ce mai scurtă, las locul tinerilor. Înțelegeți, Farul e al dobrogenilor, Hagi doar a crezut în Farul, brandul numărul 1 în Dobrogea, mai ales în Constanța.

Farul nu are datorii, e pe plus, lucrează bine. De acum încolo, nu ştiu, nu garantez! Vă mai zic, dacă tot m-ați provocat: voi da acţiunile! Rămân cu 10%!

Trebuie să lămurim şi lucrul acesta, voi fi doar antrenor, îmi văd de meseria mea, de manager . Voi rămâne cu 10%, o zic public, să se termine. Rămân cu cât pot. Stau pe bancă dacă merge bine. Când nu mai merge bine, las locul altcuiva”, a spus managerul Farului.

Acționarii Farului în acest moment:

Gică Hagi - 79,90%

Ciprian Marica - 10%

Rivaldo - 10%

Zoltan Iașko - 0,10%

„Stadionul nu e al meu, e al oraşului”

Întrebat de problemele stadionului din Constanța, unde CNI nu a semnat contractul pentru începerea lucrărilor, Hagi a răbufnit.

„Farul are un stadion frumos, cochet. Dacă vrem unul mare, conducerea să aducă stadionul la Constanța, dacă au putere. Eu îl aștept, dar nu-l fac eu.

Eu nu construiesc stadioane, eu am construit baza sportivă, e a Farului . O vom deschide în septembrie, veţi vedea în ce a băgat Hagi banii lui, asta am făcut.

Stadionul nu e al meu, e al oraşului. Dacă vrei să treci la alt nivel, trebuie să vină banii”, a explicat Hagi.

Academia, visul lui Gheorghe Hagi

Gică Hagi a menționat că scopul său principal a fost să înființeze Academia Hagi, pe care o consideră o realizare esențială în cariera sa.

„Apropo de visul meu... Visul meu a fost să fac o academie de copii şi juniori şi am făcut-o , la cel mai înalt nivel, şi în România şi la nivel european.

Asta am făcut eu în ultimii 16 ani , am construit o academie, care are cel mai mare buget, am muncit pentru România, am produs”, a adăugat fostul fotbalist de la Barcelona și Real Madrid.