„Nu se compară cu niciunul” Ianis Hagi și banderola de căpitan, subiect de dezbatere în direct: „Două meciuri titular, 5 rezervă” +45 foto
Ianis Hagi. Foto: Sport Pictures
Nationala

„Nu se compară cu niciunul” Ianis Hagi și banderola de căpitan, subiect de dezbatere în direct: „Două meciuri titular, 5 rezervă”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.11.2026, ora 22:40
alt-text Actualizat: 14.11.2026, ora 22:40
  • Ianis Hagi (27 de ani) a început și partida retur cu Polonia ca titular și căpitan, iar decizia selecționerului a fost dezbătută în direct de analiștii Prima Sport.
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Jucătorul de la Alanyaspor a fost preferat de Gică Hagi pentru rolul de căpitan, în absența lui Nicolae Stanciu și a lui Răzvan Marin, iar Emil Grădinescu și Basarab Panduru consideră că nu Hagi nu trebuia să schimbe nimic în acest sens.

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Emil Grădinescu: „Ca implicare, autoritate, inteligență, e acolo între cei mai importanți jucători”

„Eu nu am nimic împotriva ideii de a fi căpitan Ianis Hagi. OK, ca valoare fotbalistică, nu e neapărat un vârf al naționalei. Dar, ca implicare, autoritate, inteligență, e acolo între cei mai importanți jucători.

Mie-mi place implicarea lui în joc, dar acum să vedem cât îl țin picioarele. Că a fost de două ori titular la Alanyaspor și de 5 ori rezervă.

Și, de fapt, toți trei din față. Asta e o mare vulnerabilitate. Man, la fel, o singură dată titular, Coman care joacă în Qatar…”, a spus Emil Grădinescu, în emisiunea „Fotbal Show”, la Prima Sport.

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro

Galerie foto (45 imagini)

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
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„Ca număr de meciuri, ca ani la națională, nu cred că se compară cu niciunul. Așa că, dacă tot îl bagi în teren, nu-i dai și banderola?

Dacă tot îl bagi, de ce să-i iei banderola? Nu transmiți nimic. «I-am laut banderola că-i băiatul meu». Și ce? Ce am rezolvat? Ori joacă și îi dai banderola, ori îl ții pe bancă și joacă altul care are meciuri în picioare”, a transmis apoi Basarab Panduru.

Mihai Stoica: „Drăgușin are atitudine de căpitan”

Deși nu crede că banderola trebuia mutată la această partidă, fostul oficial de la FCSB consideră că Radu Drăgușin ar putea fi un căpitan potrivit în viitor, la prima reprezentativă.

„Dacă mă gândesc ce jucător ar putea lua banderola, în absența lui Ianis, Stanciu, Marin, e clar Drăgușin. Care poate fi titular pentru o perioadă lungă, pentru că probabil va juca mereu într-o ligă bună.

Și e văzut foarte bine în vestiar. Toți cu care am vorbit au zis că e superbăiat. Și are atitudine de căpitan. Are ceva din Van Dijk. Anvergură fizică, discurs, educație.

Nations League se încheie zilele astea. Poți să începi campania următoare cu alt căpitan, dar acum chiar nu era cazul”, a declarat Mihai Stoica.

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