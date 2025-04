„Cel mai bun atac din Liga 1” Ilie Dumitrescu crede că CFR Cluj poate face eventul : „Are consistență, are soluții”

Ilie Dumitrescu (56 de ani) este convins că CFR Cluj poate câștiga ambele competiții interne, Superliga și Cupa României.

CFR Cluj și Rapid sunt singurele echipe din România care mai pot câștiga ambele competiții interne, Cupa României și Superliga.

Ilie Dumitrescu a declarat că echipa lui Dan Petrescu poate obține această performanță deoarece jocul ardelenilor este unul foarte convingător. Fostul internațional consideră că „feroviarii” au cel mai bun atac din campionatul intern.

Ilie Dumitrescu: „CFR Cluj poate face față pe ambele fronturi”

„CFR Cluj poate face față pe ambele fronturi de acum înainte. Are un lot valoros, s-a văzut și la meciul cu U Cluj, în ciuda eșecului, dar și la acest meci cu Universitatea Craiova.

Echipa lui Dan Petrescu are consistență, joacă, are soluții. Și are cel mai bun atac din Liga 1, cu o medie foarte bună de goluri mai ales acasă”, a subliniat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

CFR Cluj s-a calificat dramatic în semifinalele Cupei României, după ce a învins la loviturile de departajare Universitatea Craiova, scor 5-3 (1-1, după timpul regulamentar).

În faza următoare a competiției, ardelenii vor da peste Farul Constanța, pe 23 aprilie, în deplasare.

În campionat, trupa lui Dan Petrescu se află pe locul 3 în clasamentul play-off-ului, cu 30 de puncte, la 2 puncte de FCSB și Universitatea Craiova, ocupantele primelor două poziții.