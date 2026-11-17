Un fotbalist în vârstă de doar 14 ani a murit după 11 zile de spitalizare, în urma unei lovituri violente suferite pe teren, într-un meci de juniori din Indonezia în care organizatorii nu au asigurat nici medici, nici ambulanță.

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La scurt timp după moartea lui Jesus de Miguel, care a atras atenția întregii lumi, un caz similar a avut loc în Indonezia.

Lovit în plin de portar, un fotbalist de 14 ani a murit după 11 zile la spital

Yardan Akhsani Taqwa, atacant al echipei Sleman Timur FA, a încetat din viață pe 11 noiembrie din cauza unei hemoragii hepatice masive.

Totul a început pe 31 octombrie, în timpul unui meci din Junior Premier League U-14, câștigat de Sleman Timur FA împotriva formației Kepek Raya FC, scor 3-1, scrie thestar.com.my.

În timpul unei faze de atac, Yardan a sprintat spre minge, iar portarul advers a ieșit să intercepteze. În săritură, portarul l-a lovit cu genunchiul direct în zona superioară a abdomenului, iar adolescentul s-a prăbușit pe gazon.

A fost un gest-reflex al portarului în timpul meciului. După părerea mea, el doar a făcut mișcarea necesară pentru a-și apăra poarta. Pramusetyo, președinte Sleman Timur FA

Profund afectat, portarul a mers ulterior la banca tehnică adversă pentru a-și cere scuze. Cei doi băieți se cunoșteau și jucaseră în trecut în aceeași echipă.

Yardan a rămas conștient inițial și a primit îngrijiri sumare lângă banca de rezerve, însă starea i s-a degradat rapid și a devenit palid.

În acel moment, lipsa totală a măsurilor de prim-ajutor a ieșit la iveală: organizatorii turneului nu puseseră la dispoziție echipaj medical, echipamente de resuscitare, nicio targă și nicio ambulanță.

Oficialii echipei au fost nevoiți să-l urce pe băiat în mașina clubului pentru a-l duce de urgență la spital.

Trei operații și peste 70 de pungi de sânge

La spitalul Hermina, medicii au observat anomalii la nivelul organelor interne, dar fără a putea stabili gravitatea rănilor, motiv pentru care l-au transferat la Spitalul Central Dr. Sardjito din Yogyakarta.

Diagnosticul a fost necruțător: hemoragie hepatică.

Timp de 11 zile la terapie intensivă, Yardan a suferit trei intervenții chirurgicale, însă organismul său a cedat.

În această perioadă, a avut nevoie de peste 70 de unități de sânge, cel puțin 10 în fiecare zi, mobilizând comunitatea de voluntari.

Președintele clubului a ținut să le mulțumească public celor care au donat pentru a încerca să-i salveze viața.

Competițiile care implică contact fizic ar trebui să aibă obligatoriu la fața locului personal medical și echipamente esențiale, inclusiv oxigen, tărgi și ambulanțe. Pramusetyo, președinte Sleman Timur FA

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