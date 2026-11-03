A murit Jesus de Miguel UPDATE. Anunț oficial al clubului Tenerife. Luni, atacantul suferise un  stop cardiac, după ciocnirea cu un adversar +22 foto
Jesus de Miguel, a ajuns la terapie intensivă după o accidentare gravă. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews
Campionate

A murit Jesus de Miguel UPDATE. Anunț oficial al clubului Tenerife. Luni, atacantul suferise un stop cardiac, după ciocnirea cu un adversar

alt-text Ionuț Cojocaru , Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 10:48
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 15:06
  • Jesus de Miguel (30 de ani), atacantul lui Tenerife, a decedat în această dimineață, la câteva ore după ce suferise un infarct pe gazon și fusese resuscitat. Anunțul a fost făcut de clubul Tenerife.
  • De Miguel a ajuns la terapie intensivă după o accidentare gravă suferită în meciul cu FC Andorra, din etapa #12 a ligii secunde spaniole.
  • Clubul anunțase de la primele ore o agravare a stării jucătorului.
  • În timpul meciului, portarul Jesus Owono (25 de ani) l-a lovit puternic cu genunchiul în piept, iar atacantul s-a prăbușit pe gazon, a suferit un stop cardiorespirator și a avut nevoie de resuscitare.
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Incidentul s-a produs luni, pe stadionul Heliodoro Rodriguez Lopez, în prelungirile partidei Tenerife - Andorra, la scorul de 2-2.

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10:45 Jesus de Miguel a murit

„Cu inimile frânte de durere, cu un nod în gât și fără să putem crede că acest lucru este adevărat, noi, cei de la CD Tenerife, anunțăm tragicul deces al lui Jesús de Miguel Alameda, survenit marți, 3 noiembrie 2026, la ora 08:00.

Nu există cuvinte care să aline această suferință și nimic care să poată diminua tristețea pe care o simțim. Suntem alături de familia îndurerată, de cei dragi și de întreaga comunitate a suporterilor lui Tenerife, care plânge astăzi această pierdere cruntă.

Familia lui Jesús de Miguel le mulțumește tuturor celor care au transmis mesaje de susținere și solicită, totodată, respectarea intimității în aceste momente cumplite”, a transmis CD Tenerife.

Anunțul vine după incidentul grav despre care s-a relatat în contextul partidei dintre CD Tenerife și FC Andorra.

Fotbalul spaniol este în doliu, iar gândurile tuturor se îndreaptă către familia și apropiații celui dispărut.

Dumnezeu să te odihnească în pace! 🖤”, a scris CD Tenerife.

09:15 „Starea s-a agravat neurologic”

Veștile de ultimă oră despre starea lui Jesus de Miguel sunt îngrijorătoare. La o zi după incidentul care a șocat fotbalul spaniol, CD Tenerife a revenit cu informații despre starea atacantului, iar mesajul transmis de gruparea din Insulele Canare indică o evoluție nefavorabilă.

„Situația medicală a lui Jesus de Miguel s-a agravat neurologic. Mai multe informații, în următoarele ore”, a transmis clubul spaniol prin intermediul unui comunicat publicat în social media.

Jesus de Miguel, la terapie intensivă după o accidentare gravă în Tenerife - Andorra

În minutul 98, Tenerife a recuperat mingea și a declanșat un contraatac.

Jesus de Miguel a pornit din propria jumătate de teren, i-a depășit pe ultimii doi fundași ai Andorrei și a încercat să ajungă la o minge.

Portarul Jesus Owono a ieșit în viteză din careu pentru a respinge balonul, însă l-a lovit cu genunchiul în zona pieptului pe atacantul gazdelor.

Impactul a fost extrem de puternic, iar De Miguel s-a prăbușit și a rămas nemișcat pe gazon.

Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews
Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews

Galerie foto (22 imagini)

Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews
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Echipele medicale au intervenit rapid și i-au acordat îngrijiri atacantului timp de peste cinci minute. Între timp, pe stadion s-a așternut liniștea, conform marca.com.

Din cauza gravității incidentului, partida a fost suspendată definitiv.

Owono, care se îndrepta spre vestiare după eliminare, s-a întors pentru a se interesa de starea adversarului său.

Jesus de Miguel a suferit un stop cardiorespirator și a fost resuscitat

Atacantul a fost scos de pe teren cu targa și transportat la o ambulanță. Fotbalistul a suferit un stop cardiorespirator și a avut nevoie de manevre de resuscitare.

Medicii au reușit să-l resusciteze pe De Miguel și să-i stabilizeze starea înainte de a-l transporta la spital.

Ulterior, atacantul a început să respire fără ajutor, însă a rămas inconștient.

Jucătorul echipei CD Tenerife, Jesús de Miguel, este internat la secția de terapie intensivă a Spitalului Universitar Nuestra Señora de Candelaria. Starea sa este stabilă, dar în continuare gravă. CD Tenerife, într-un comunicat

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