Gerard Pique (39 de ani), președintele clubului FC Andorra, a reacționat după ce portarul echipei sale, Jesus Owono (25 de ani), a fost suspendat 12 meciuri în urma accidentului grav care a dus la decesul fotbalistului Jesus de Miguel de la Tenerife.

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Decizia Comisiei de Disciplină nu va fi contestată, conform dorinței exprese a lui Owono, însă Pique consideră măsura nedreaptă.

Pique îi ia apărarea lui Jesus Owono

Fostul star al Barcelonei și al naționalei Spaniei a explicat că intervenția a fost un accident de joc și a subliniat că sancțiunea îl transformă pe portar într-un țap ispășitor:

„Vineri după-amiază am primit sancțiunea de 12 meciuri din partea Comisiei de Competiții pentru Jesus Owono. Înainte de toate, Jesus va avea nevoie de mai mult de 12 meciuri pentru a putea fi disponibil și a concura din nou.

Nicio sancțiune nu ni-l va aduce înapoi pe Demi. A fost incredibil să vedem numărul uriaș de mesaje de sprijin și afecțiune din partea colegilor și a familiei, iar golul pe care îl lasă este foarte mare.

Este evident că această situație a creat un impact imens, nu doar în fotbalul spaniol, ci la nivel mondial”, a spus Pique, potrivit marca.com.

Pique: „Owono nu este vinovat de tot ceea ce s-a întâmplat”

Pique a contestat modul în care a fost judecată faza, considerând că pedeapsa ar trebui să țină cont de natura intervenției, nu de gravitatea urmărilor.

„Este ceva complet inexplicabil, ce nu s-a mai întâmplat niciodată în fotbal și încă ne întrebăm de ce. De ce s-a întâmplat? Jucători, foști jucători, antrenori, portari... toți au descris faza ca fiind un accident.

Cred cu adevărat că impunerea sancțiunii maxime lui Jesus pentru această acțiune îl pune într-o situație pe care nu o merită, pentru că el nu este vinovat de tot ceea ce s-a întâmplat.

Reflecția mea în toată această poveste este că sancțiunea de 12 meciuri pentru Jesus Owono nu face altceva decât să-l învinovățească pe Jesus de niște consecințe pentru care el nu a avut nicio vină. Cred că sancțiunea trebuie să fie pentru acțiune, nu pentru consecințe.

Ca să vă dau un exemplu, în același weekend, pe terenul celor de la Albacete, a existat o situație în care un jucător de la Albacete, Corpas, a vrut să șuteze mingea și l-a lovit cu piciorul în cap pe Quadri, jucătorul lui Sabadell.

Din fericire, Quadri este bine, consecințele în acest caz nu au fost fatale, iar Comisia de Competiții a decis să-l sancționeze pe Corpas cu trei meciuri. Prin urmare, întrebarea mea este: ce se sancționează, acțiunea sau consecințele?

Fac acest video pentru că această situație m-a atins foarte aproape pe plan personal. În primul rând, am fost în Tenerife când s-a întâmplat, iar când am coborât la vestiar și am văzut reacția jucătorilor noștri, am înțeles că este un șoc care ne va marca pe viață pe toți cei care ne aflam acolo”.

FOTO: Faultul lui Corpas asupra lui Quadri

Pique: „O astfel de situație am trăit-o pe propria piele”

Pentru a-și susține punctul de vedere, Pique a rememorat un incident grav trăit chiar de el în 2012, în semifinalele Ligii Campionilor împotriva lui Chelsea:

„O astfel de situație am trăit-o pe propria piele. În 2012, într-un meci Barca - Chelsea din semifinalele Champions League, m-am ciocnit cu propriul meu portar, Victor Valdes, într-o fază foarte asemănătoare.

Sunt două corpuri care merg cu viteză mare în sens opus, urmărind amândouă mingea, se ciocnesc brusc, iar unul iese întotdeauna mai șifonat decât celălalt.

În acel caz am fost eu: am primit lovitura în cap, am încercat să joc mai departe fără să-mi amintesc nimic, am fost schimbat fiindcă m-au văzut total dezorientat și nu-mi mai aduc aminte nimic până când m-am trezit internat în spital. Consecințele ar fi putut fi mai grave decât au fost în final.

Am rămas inconștient o perioadă și a trebuit să rămân la spital, dar a fost propriul meu portar cel implicat și nu din acest motiv a fost Valdes vinovat pentru ce s-a întâmplat, nici vorbă. Iar dacă s-ar fi întâmplat ceva mai rău, tot nu ar fi fost vinovat.

Spun toate acestea pentru că situația de pe terenul lui Tenerife este foarte asemănătoare: sunt un portar și un jucător care se uită amândoi după minge și se ciocnesc.

Noi, oamenii, simțim de multe ori nevoia de a învinovăți pe cineva, fiindcă altfel nu putem înțelege cum de se întâmplă așa ceva pe un teren de joc. Este un accident”.

Consider că aplicarea sancțiunii maxime lui Jesus îl pune într-o situație nedreaptă, pentru că el nu este vinovat pentru ceea ce a sfârșit prin a se întâmpla. Gerard Pique, președinte FC Andorra

Suspendarea de 12 etape reprezintă pedeapsa maximă prevăzută de articolul 102 din Codul Disciplinar al federației spaniole, aplicată după ce Jesus de Miguel a suferit un stop cardiorespirator în urma loviturii și a decedat la spital a doua zi.

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