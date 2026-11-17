Ioan Andone (66 de ani), fostul jucător al naționalei, consideră că Marius Corbu (24 de ani) trebuia să fie titular în partida cu Bosnia din această seară, ultima din Liga Națiunilor.

Bosnia - România se joacă de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Mijlocașul lui Ferencvaros a debutat la naționala României în meciul cu Polonia, scor 2-1. A jucat atunci 23 de minute și a avut o evoluție solidă.

Ioan Andone, despre Corbu: „Trebuie să fie titular în Bosnia”

Marius Corbu a fost lăsat pe banca de rezerve în meciul cu Bosnia de la Zenica, dar Ioan Andone a declarat anterior că jucătorul de la Ferencvaros ar trebui să fie titular.

„Corbu trebuie să fie titular în Bosnia! Aș juca cu el. Joacă în cupele europene de atâta timp, de atâția ani. Eu am colaborat, în perioada în care eram la Voluntari, cu Zsolt Hadnagy.

Mi l-a prezentat un prieten comun din Cluj. Era la Videoton, șeful scoutingului. Așa l-a adus pe Marius Corbu de la Csikszereda.

Sunt jucători descoperiți de el care au ajuns la echipa națională. Uite ce jucător e! Unul ca ăsta trebuie să joace. Trebuie să câștigăm, să obținem al doilea succes”, a declarat Ioan Andone la Digi Sport, citat de gsp.ro.

Echipa de start a României în meciul cu Bosnia:

România: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu - Screciu, R. Marin, V. Dragomir - Man, Bîrligea, I. Hagi (cpt.)

Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu - Screciu, R. Marin, V. Dragomir - Man, Bîrligea, I. Hagi (cpt.) Rezerve: Târnovanu, L. Popescu - Ghiță, Fl. Coman, Cicâldău, M. Ilie, R. Ilie, Eissat, Cîrjan, Corbu, Moruțan, Strata

În acest sezon, Marius Corbu a jucat 25 de meciuri pentru Ferencvaros în toate competițiile, reușind să înscrie 5 goluri și să ofere o pasă decisivă.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia 2-1

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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