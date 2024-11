Țiriac, mesaj pentru viitorul președinte  Dezvăluiri despre Iohannis: „Am încercat cu pălăria în mână, l-am rugat! ”+ Ce crede despre un mandat al Elenei Lasconi

Ion Țiriac (85 de ani) a fost prezent la evenimentul „110 ani de Olimpism în România”, alături de sportivii medaliați la JO 2024.

Renumitul om de afaceri a vorbit despre alegerile prezidențiale și necesitatea implicării noului președinte în dezvoltarea sportului din România.

Ion Țiriac a luat parte luni, 25 noiembrie, la gala „110 ani de Olimpism în România, alături de alte nume importante, precum Nadia Comăneci, David Popovici sau Simon Radiș.

Ion Țiriac: „Președintele să fie aproape de sport”

Țiriac consideră că, indiferent care dintre candidați va ajunge președinte, acesta trebuie să aibă și dezvoltarea sportului printre principalele priorități.

„Întrebarea e destul de complicată, dacă situația din vest se duce spre est. Toate aceste treburi se duc undeva, cumva, unde conducătorii acestor țări au anumite priorități.

Însă ar fi foarte bine ca următorul să fie alături de sport. Am încercat cu pălăria în mână, am fost la președintele actual și l-am rugat: «Vă rog frumos, angajați doi oameni care de dimineață până seara să caute sportivi.» N-am reușit.

Eu vă spun ce-mi doresc eu. Eu mi-aș dori un președinte care să se ducă la Bruxelles și să stea drept, dar drept așa, nu în genunchi.

Și să le spună celor din Uniunea Statelor Europene, că nu e Uniunea Statelor Americane... Să le spună cine am fost, cine suntem, cine ar trebui să fim și cine putem să fim. Din păcate, nu prea am avut așa ceva”, a declarat Ion Țiriac la eveniment.

Ion Țiriac: „N-are nicio legătură cu sexul”

Întrebat despre cum ar arăta România cu o femeie în funcția de președinte, Țiriac a răspuns ferm că s-ar putea descurca foarte bine, iar importante sunt mentalitatea și abilitățile, nicidecum sexul.

„Da, bineînțeles. De Margaret Thatcher ați auzit? A avut Marea Britanie prim-ministru mai bun ca Margaret Thatcher? Nu. N-are nicio legătură cu sexul, are legătură cu poziția, mentalitatea și ce talent are, ce cultură are.

Prezidențialele, după părerea mea, s-au terminat, este o finală între doi concurenți, românii trebuie să aleagă.

Este datoria ta morală, civică și națională să ieși la vot. Dumneata știi câți decid președintele Statelor Unite? Câteva zeci de mii. Și după ce se duc în statele respective își iau voturile din guverne.

Noi, însă suntem un stat în care votăm cu toții. Și să nu ne plângem, pentru că ce votăm, acel lucru îl avem”, a mai completat Ion Țiriac.