România - Suedia 0-1. Ionel Dănciulescu (49 de ani), fost internațional român, consideră că Gică Hagi trebuie să continue pe banca echipei naționale, în ciuda seriei de rezultate slabe din Liga Națiunilor.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

România a pierdut luni seară cu Suedia după golul marcat de Viktor Gyokeres în minutul 13. A fost al patrulea eșec consecutiv al „tricolorilor” în grupă, după 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și Herțegovina și 0-6 cu Polonia.

România - Suedia 0-1 . Dănciulescu: „Gică Hagi trebuie să rămână”

Dănciulescu a remarcat o îmbunătățire în jocul României după pauză.

„Parcă mult mai bine în repriza a doua. E clar că după aceste patru meciuri trebuie trase anumite concluzii, iar noi, ceilalți, iubitorii de fotbal, trebuie să susținem echipa națională și pe Hagi.

Sunt convins că se va analiza foarte bine parcursul din aceste patru meciuri și, cu siguranță, lucrurile vor arăta mult mai bine pentru echipa națională în viitor”, a spus Dănciulescu.

Întrebat dacă Hagi ar trebui să rămână selecționer, fostul atacant al lui Dinamo a răspuns:

„Cu siguranță! Gică Hagi trebuie să rămână. Nu sunt decât patru meciuri, plus cele două amicale. E foarte mult de muncă.

Trebuie să fim și realiști și să spunem că aria de selecție nu este una foarte bogată. Așa că trebuie să avem încredere în continuare în proiectul lui Gică Hagi”, a mai declarat Dănciulescu.

Această lipsă de încredere vine și pe fondul rezultatelor mai puțin bune. Asta este clar. Dar, până la urmă, cel mai important este ca jucătorii echipei naționale să evolueze la echipele lor de club, să aibă evoluții bune și constante, iar atunci echipa națională va fi mai puternică. Foarte mulți jucători nu au avut ritm de joc, iar lucrurile acestea se văd. Ionel Dănciulescu, fost atacant român

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și