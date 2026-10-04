„O nație de lași, trădători și fricoși” Ionuț Lupescu, atac dezlănțuit: „Putem să-l punem și pe Mourinho, n-are ce să facă”

Ionuț Lupescu (57 de ani), fostul mijlocaș al României, a avut un discurs dur la adresa FRF din cauza situației în care a ajuns fotbalul românesc.

Fostul internațional a vorbit și despre problemele cu care se confruntă atât echipa națională, cât și selecționerul Gică Hagi (61 de ani).

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„Tricolorii” au fost învinși categoric de Polonia, scor 0-6, la Varșovia. A fost a treia înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor, după 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia.

Ionuț Lupescu: „Putem să-l punem acum și pe Mourinho. Nici el n-are ce să facă”

Ionuț Lupescu a identificat marea problemă a fotbalului românesc din acest moment.

„Pe noi ne dor aceste rezultate și aceste meciuri și faptul că am ajuns de râsul lumii. Chiar nu pot să înțeleg unde suntem. Nu cred că este fost jucător la echipă națională să nu-l doară când vede echipa în halul în care a fost în ultimele zile.

E dureros pentru că Gică este prietenul nostru, el și-a asumat toate aceste rezultate, a greșit și el și știm că una este să fie selecționer și alta antrenor (n.r. - la o echipă de club), dar nu știu…

A fi selecționer este foarte diferit de a fi antrenor și probabil că acest lucru a avut un impact asupra jucătorilor, a avut un impact asupra rezultatelor. El cred că are și o problemă de comunicare.

Problema fotbalului românesc este că nu s-a schimbat nimic față de acum 10 ani. Putem să-l punem acum și pe Mourinho. Nici el n-are ce să facă. Pentru că pur și simplu de 10-12 ani nu s-a dezvoltat nimic în fotbalul românesc. Nu știu de ce tot avem așteptări așa mari”, a declarat Ionuț Lupescu la Digi Sport.

Echipa nu are o ierarhie, nu are o structură. Și asta este marea problemă. Nu ai un căpitan. Singurul lucru ce îl poate face un selecționer este să convoci numai jucători care au meciuri în picioare, care joacă. Ăsta este unul din primele criterii ale selecționerilor. Ionuț Lupescu, fost internațional

FOTO. Polonia - România 6-0, în etapa #3 din Liga Națiunilor

Lupescu chiar este afectat de situația în care a ajuns echipa națională: „Vedem că la nivel internațional suntem departe, din păcate, de ceea ce se întâmplă în fotbal.

Pe mine chiar mă doare. Nu pot să fac nimic, dar chiar mă doare când văd echipa națională în halul acesta”.

Ionuț Lupescu: „Suntem o nație de lași, de trădători și de fricoși”

Lupescu și-a îndreptat apoi criticile asupra Federației Române de Fotbal:

„Este foarte greu să vorbească despre fotbal. Eu înțeleg că sunt într-o poziție în care reprezintă fotbalul. Dar trebuie să și cunoști istoria fotbalului românesc.

Ei nu cunosc istoria fotbalului românesc. Dar să mai vorbească despre ce se întâmplă pe teren… Degeaba. Poți să stai și 20 de ani într-o instituție, dar tot nu înțelegi. Asta e problema.

Dar problema nu se va schimba. Pentru că suntem o nație de lași, de trădători și de fricoși. Pe ei îi interesează salariile”.

Cred că e într-o situație foarte ingrată. Problema lui este că dacă și-ar da demisia, pentru el nu a rezolvat prea mult. Adică pentru el ar fi negativ deoarece cariera lui de antrenorat ar suferi probleme. Dar, pe de altă parte, pe cine pui în locul lui, tot degeaba pui. Ionuț Lupescu, despre Gică Hagi

Pentru România urmează meciul cu Suedia de luni, 5 octombrie, de pe Arena Națională. Pentru acest duel, Gică Hagi nu se va putea baza pe Drăgușin și Ghiță, fiind suspendați, și Daniel Bîrligea, care este accidentat.

Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1. În prima confruntare din Liga Națiunilor, „tricolorii” au fost învinși de Suedia cu scorul de 1-2, în deplasare.

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