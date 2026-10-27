FOTO. Viral după Balonul de Aur! Ce a făcut Ionuț Radu după ce a văzut reacțiile fanilor

Ionuț Radu (29 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, a intrat în jocul fanilor la gala Balonului de Aur.

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Cu câteva ore înainte de startul marelui eveniment desfășurat la Londra, o pagină a suporterilor de la Celta Vigo au publicat o imagine editată cu Radu îmbrăcat la costum și cu lacrimi în ochi, alături de Balonul de Aur și trofeul „Yashin” pentru cel mai bun portar.

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Imaginea era însoțită și de un mesaj ironic: „OFICIAL! Niciun reprezentant al Celtei nu va călători în această seară la Gala Balonului de Aur din Londra. Această decizie se ia după ce s-a aflat că Ionuț Radu nu va câștiga Mănușa de Aur”.

Postarea a devenit virală în Spania și inclusiv portarul român a intrat în jocul fanilor. Le-a răspuns în comentarii: „Am o nuntă așa că nici nu puteam să ajung”.

Replica a fost gustată de iberici:

„Ești un geniu!”

„Cum să nu te iubesc?”

„Idol”

„Radu, ești unic!”

Trofeul „Yashin” a mers la Unai Simon, portarul naționalei Spaniei și al lui Athletic Bilbao. Podiumul a fost completat de David Raya (Arsenal) și Thibaut Courtois (Real Madrid).

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