Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a vorbit despre problemele de la club.

El consideră că nu antrenorii sunt vinovați pentru insuccese.

Tehnicianul celor de la Rapid a vorbit și despre oscilațiile pe care le-a avut echipa sa, pe parcursul acestui sezon.

Marius Șumudică, despre problemele de la Rapid: „Am fost singurul mitraliat”

După ce a ratat aproape toate obiectivele în acest sezon la Rapid, doar calificarea în Europa fiind încă posibilă, Marius Șumudică a vorbit despre problemele de la clubul giuleștean.

„Simt că anul acesta puteam realiza mai mult și au fost momente care nu au fost gestionate foarte bine.

Mă refer la semifinala de Cupă de la Hermannstadt. Meci pe care l-am jucat cu presiune. Și meciul cu Dinamo (0-0, pe 12 mai). Dacă îl câștigam, eram la mâna noastră să ne atingem obiectivul.

Dacă în anii trecuți nu au reușit, au plecat. Am stat și m-am gândit. Mutu e slab, Bergodi e slab, Lennon e slab, poate și Șumudică e slab. Poate a venit și timpul să plece Șumudică. Marius Șumudică, antrenor Rapid

Eu nu am spus că lotul e slab. Am spus că dacă acești antrenori nu au reușit, înseamnă că se întâmplă ceva. Singurul mitraliat pentru ce s-a întâmplat la Rapid a fost Șumudică. Am încercat să iau presiunea de pe jucători”, a declarat Marius Șumudică la Fotbal Club, de la Digi Sport.

De asemenea, Marius Șumudică a declarat că președintele clubului, Viorel Moldovan, va părăsi echipa la finalul sezonului: „Din informațiile pe care le am și din ce am vorbit cu el, Viorel Moldovan mai rămâne 10 zile, iar după va pleca de la Rapid”.

Șumudică, despre oscilațiile echipei din acest sezon: „ Nu-mi explic”

Tehnicianul giuleștenilor a vorbit și despre rezultatele echipei din acest sezon. Acesta își pune semne de întrebare legate de evoluția formației sale în anumite meciuri:

„Nu-mi explic de ce, de la o săptămână la alta, echipa poate să arate într-un fel, iar la unele partide, în momentul în care echipa trebuia să treacă la următorul nivel, nu reușeam să facem lucrul ăsta.

Eu vreau să spun că de fiecare dată parcă a existat o delăsare. La anumite meciuri arătam foarte bine, iar la alte meciuri arătam execrabil și nu-mi explic de ce”.

