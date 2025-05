Atletul norvegian Jakob Ingebrigtsen (24 de ani), deținător a 27 de medalii la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Europene, a luat cuvântul în ultimul termen al procesului în care el și frații săi îl acuză pe tatăl lor, Gjert Ingebrigtsen, de violență domestică

În urmă cu doi ani, Jakob, împreună cu Henrik și Filip, și ei atleți de performanță, l-au acuzat public pe tatăl lor, totodată și fostul lor antrenor, că i-a supus la tratamente abuzive timp de 14 ani.

„Aș dori să spun câteva cuvinte. Pentru frații mei și pentru mine, acest proces a avut consecințe foarte dureroase. Avocații apărării mi-au atacat credibilitatea, așa cum a făcut și inculpatul.

Știu prin ce am trecut cu acuzatul de când eram mic și nu am niciun motiv să mint. Este jenant să fii o victimă și nu se potrivește cu imaginea pe care o ai despre tine și familia ta. Cu toții vom purta bagaje cu noi din acest proces.

Mulți copii se confruntă cu provocări asemănătoare celor pe care le-am descris. Mulți trec prin situații mai grave. Sper sincer ca asta să nu fie uitat atunci când camerele se vor opri”, a spus atletul, conform abola.pt.

Nu aveam libertate de alegere. Totul era decis de el, prin manipulare și frică. Jakob Ingebrigtsen

Printre episoadele prezentate de sportiv în instanță, Jakob a povestit cum, la vârsta de șapte ani, a fost lovit în mod repetat de tatăl său în bucătărie, după ce nu a știut motivul unui apel primit de la școală.

„M-a acuzat că mint și m-a lovit de mai multe ori. Am înghețat. Nu știu exact de câte ori am fost bătut. Între 10 și 20 de ori… Am încercat să mă protejez, dar el mi-a prins mâinile înainte să continue să mă lovească.”

2 medalii de aur a obţinut Jakob Ingebrigtsen la Jocurile Olimpice: una la 1500 de metri, cucerită la Tokyo 2020, și alta la 5000 de metri, reuşită la Paris 2024.

În cadrul procesului, au fost aduse și probe legate de agresiuni asupra surorii mai mici a lui Jakob.

În 2022, când era încă minoră, Ingrid ar fi fost lovită cu un prosop ud de către tatăl lor, pentru că a uitat să aducă un monitor cardiac la antrenament.

Gjert Ingebrigtsen neagă toate acuzațiile. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la șase ani de închisoare, conform sursei citate.

