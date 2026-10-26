Accidentare terifiantă FOTO. Starul a fost scos pe targă după o aterizare teribilă! MVP-ul din NBA nu și-a putut privi colegul

- Jalen Williams (25 de ani), starul celor de la Oklahoma City Thunder, a suferit o accidentare groznică în confruntarea cu Los Angeles Clippers, 108-101.
Mai era doar un minut și 16 secunde până la finalul partidei când „J-Dub”, așa cum este poreclit jucătorul celor de la OKC, a pătruns spre coș în încercarea de a realiza un slam dunk spectaculos.
FOTO. Jalen Williams, accidentare horror în NBA
Williams a fost întâmpinat la inel de Derrick Jones Jr. și bruscat din spate de Kris Dunn. Contactul l-a făcut să-și piardă echilibrul.
Jucătorul campioanei NBA din 2025 a avut parte de o aterizare nefericită.
Piciorul stâng i-a rămas prins sub greutatea propriului corp, iar gamba și glezna s-au îndoit violent într-o poziție nefirească, informează sports.yahoo.com. Williams s-a uitat o secundă la piciorul său, înainte de a-și muta rapid privirea.
Shai Gilgeous-Alexander, MVP al ultimelor două sezoane, a avut un șoc instant când a văzut cum arată glezna coechipierului său. Canadianul și-a dus imediat maieul la ochi.
Atenție imagini cu un puternic impact emoțional
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Jalen Williams a fost scos pe targă în aplauzele publicului prezent în Paycom Center. Acesta le-a făcut semn fanilor că totul este în regulă.
În stagiunea precedentă, baschetbalistul a ratat 49 de meciuri din cauza mai multor probleme medicale, în special a unor accidentări la nivelul mușchilor ischiogambieri și a perioadei de recuperare după o intervenție chirurgicală importantă la încheietura mâinii drepte, potrivit nba.com.
„Pur și simplu iubește să joace, iubește competiția. Ăsta e el... E regretabil, ăsta a fost norocul lui până acum. Dar e pregătit pentru asta”, a declarat Shai Gilgeous-Alexander după meci.