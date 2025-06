„Am nevoie de o pauză” Jannik Sinner, învins în optimi la Halle » În urmă cu doar 15 zile, liderul ATP ștergea pe jos cu același adversar

Jannik Sinner (23 de ani, #1 ATP) s-a oprit în optimi la turneul ATP 500 de la Halle (Germania), după 6-3, 3-6, 4-6 cu Alexander Bublik (28 de ani, #45 ATP).

În urmă cu doar 15 zile, la Roland Garros, italianul ceda doar 6 game-uri în fața kazahului.

Într-un sezon în care a stat mai mult pe bară, după ce a fost implicat într-un scandal de dopaj, Sinner nu s-a descurcat așa cum și-ar fi dorit în primul turneu disputat pe iarbă.

Jannik Sinner, învins de Alexander Bublik la ATP Halle

Jannik a început mai bine partida și a triumfat în primul set, însă Bublik nu a renunțat la luptă și a reușit să le câștige pe următoarele două.

În toate seturile meciului de joi, care a durat două ore și trei minute, diferența a fost făcută de câte un singur break.

Aceasta este a doua victorie obținută de Bublik în fața lui Sinner. Precedenta venise tot la Halle, în 2023, când italianul a abandonat la scorul de 5-7, 0-2. Sportivul care reprezintă Kazahstan a câștigat ulterior competiția.

De cealaltă parte, Jannik l-a învins de patru ori pe Alexander. Cea mai recentă victorie o obținuse la Roland Garros, pe 4 iunie. A fost una clară: 6-1, 7-5, 6-0. Însă suprafața era alta, una pe care liderul ATP se simte mai confortabil - zgură.

Alexander Bublik va da piept în runda următoare cu cehul Tomas Machac (24 de ani, #23 ATP), cap de serie #7 al turneului din Germania.

24 victorii a obținut Jannik Sinner pe iarbă, de-a lungul carierei. A suferit 12 înfrângeri.

Jannik Sinner: „ Mi-ar prinde bine o pauză”

Deoarece era campion en-titre la Halle, Jannik pierde 450 de puncte în clasamentul ATP. Dacă se va impune la Queen's Club (Londra), Alcaraz se va apropia la 1.130 puncte de italian. Spaniolul e calificat în sferturi.

Sinner a afirmat că va lua o pauză, gândurile sale îndreptându-se deja spre Wimbledon, principalul obiectiv în sezonul de iarbă.

„Așa au stat lucrurile împotriva lui Bublik, trebuie să accept. Am avut șansele mele de a câștiga meciul.

A servit foarte bine în setul al doilea, nu mi-a dat prea multe șanse, dar în al treilea am avut situații în care aș fi putut înclina meciul în favoarea mea. Am simțit că totul se va decide în două sau trei puncte. Am avut o minge ușoară pe rever pe care am ratat-o și din acel moment...

Am încercat totul, dar nu a fost posibil, el a fost mai bun în situațiile cheie și adevărul este că, după înfrângerea de la Paris (n.r. - finala cu Carlos Alcaraz), nu a fost ușor să concurez aici. Sunt relativ mulțumit că am reușit să joc două meciuri pe iarbă înainte de Wimbledon”, a spus el.

Cred că mi-ar prinde bine să iau o pauză, am de gând să mă refac. Mental am arătat bine, dar fizic mă simt un pic obosit. Nu toate zilele sunt la fel, trebuie să accepți și asta este. Jannik Sinner, #1 ATP

Jannik uitase cum e să piardă în fața adversarilor din afara primelor 20 de locuri ale ierarhiei mondiale. Nu se mai întâmplase din august 2023: 4-6, (4)6-7 cu Dusan Lajovic (#66 ATP la acel moment), la Cincinnati.

Din august 2024, când era învins de Andrey Rublev la Montreal, Sinner a mai pierdut doar în fața lui Carlos Alcaraz.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport