Finală istorică la Roland Garros Alcaraz e campion la Paris! Îl învinge pe Sinner după 5 ore și jumătate și o revenire uluitoare

Partida a început în forță. Cei doi au aruncat la bătaie tot ce au avut mai bun încă de la început. Jocul a fost atât de intens încât primul game a durat 12 minute, cu trei șanse de break pentru Alcaraz, dar adjudecat de Sinner.

Alcaraz a fost vizibil afectat că nu și-a putut presta jocul său, cu lovituri spectaculoase, deoarece în fața sa a fost un Sinner care acoperea tot terenul. Sinner și-a adjudecat actul inaugural cu 6-4.

În actul secund, campionul de la Australian Open a reușit break-ul devreme și a ajuns să servească pentru set la 5-3. Moment în care Alcaraz s-a trezit și parcă și-a regăsit luciditatea de altădată. A recuperat break-ul, a egalat și l-a intimidat pe Sinner, care a făcut pasul înapoi, dar doar pentru scurt timp.

În tie-break, Carlos a fost aplaudat pentru cel mai frumos punct, la 3-6. Setul a mers însă la Sinner.

Până la această partidă, Alcaraz nu revenise niciodată de la 0-2 la seturi. Acesta câștigase 12 din cele 13 meciuri disputate în set decisiv la turneele de Grand Slam.

Spaniolul s-a mobilizat și și-a adjudecat setul 3 cu 6-4. Apoi, a urmat momentul crucial al partidei. La 5-4, Sinner a avut 3 mingi meci pe serviciul lui Alcaraz! Ibericul n-a cedat însă și a revenit fabulos, împingând setul în tie-break, unde s-a impus cu 7-3!

Cei doi super tenismeni au putut fi despărțiți în decisiv doar de un super tie-break, câștigat categoric de Carlos Alcaraz cu 10-2, după un joc incredibil al ibericului.

5 trofee

de Grand Slam are acum Alcaraz în palmares: 2 la Roland Garros și Wimbledon, plus unul la US Open