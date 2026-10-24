Jose Mourinho (63 de ani) a fost iritat de o întrebare primită la conferința de presă premergătoare derby-ului cu Barcelona.

Barcelona - Real Madrid se joacă duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Cele două rivale se întâlnesc în primul meci direct al sezonului, iar tehnicianul „galacticilor” are încredere într-un rezultat pozitiv, profitând de conferință pentru a arunca și o „aroganță” marca Mourinho.

Jose Mourinho: „Nu înțeleg de ce mi se pun întrebări despre adversarii noștri”

La un moment dat, un jurnalist i-a adresat o întrebare legată de omologul său de la Barcelona, Hansi Flick, care a avut un nou start de sezon foarte bun pe banca formației blaugrana, iar tehnicianul portguhez a transmis:

„Nu înțeleg de ce mi se pun întrebări despre adversarii noștri. Este un antrenor excelent, face o treabă excelentă. Nu pot spune nimic mai mult”, a spus Mourinho iritat, potrivit marca.com.

În continuare, antrenorul madrilenilor a subliniat că rezultatele dinainte unui astfel de meci nu sunt neapărat relevante pentru a stabili o favorită și încheiat cu o scurtă aroganță în legătură cu viitorul echipei.

„O dinamică bună. Suntem în formă, marcăm goluri… Din experiența mea, în Clasico și în derby-urile pe care le-am jucat, ceea ce s-a întâmplat înainte nu prea contează.

Am impresia că așa este la Madrid. Nu caut altceva decât să le acord recunoaștere jucătorilor mei când joacă bine și să-mi asum criticile când nu ne descurcăm la fel de bine. Așa se întâmplă cu toți antrenorii.

Unele meciuri le câștigă jucătorii, iar altele le pierd antrenorii, așa e viața noastră. Sunt cel puțin două Clásico pe sezon. Cel mai important este impactul mondial. Există și alte meciuri importante, dar acesta este unic. Lumea se oprește din activitate ca să-l urmărească.

(n.r. - Va fi acesta testul decisiv pentru voi?) Nu este. Real Madrid cu Mourinho câștigă titluri”, a mai declarat „The Special One”.

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