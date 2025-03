Jurgen Klopp a comentat suspendarea dictată împotriva lui Paulo Fonseca, 9 luni fără drept de a sta pe banca de rezerve a lui Lyon.

Faimosul antrenor german nu a uitat de conflictele sale cu arbitrii: „Sunt poze similare cu mine”. Fonseca a urlat la „central”, aproape lipindu-se de fruntea lui.

Jurgen Klopp nu mai e antrenor, nu mai e pe teren. Momentan, după nouă ani de legendă la Liverpool, și-a luat o pauză, timp în care are altă misiune.

E head of global soccer la Red Bull. Director de dezvoltare a fotbalului la concernul austriac.

Klopp: „Între zero și nouă luni de suspendare, diferența e mică”

Aflat în Africa de Sud pentru o asociație caritabilă, germanul în vârstă de 57 de ani a amintit de „Cazul Fonseca”, tehnicianul portughez al lui Lyon suspendat extrem de dur în Franța după o explozie de furie în fața arbitrului.

A vorbit cu umor, a evocat și cariera lui, făcându-i pe oameni să râdă.

„Și eu am făcut ce am făcut. Am văzut că Fonseca a fost exclus nouă luni. Sunt poze similare cu mine și arbitrii”, a afirmat Klopp.

Toți spectatorii s-au amuzat.

Nu s-a oprit. „Să vă zic astfel: între zero și nouă luni de suspendare, diferența e atât de mică”. Și le-a arătat celor din jur la ce se referea, lăsând doar un centimetru spațiu între degete.

A încheiat în același stil: „Sunt fericit că nu mă mai aflu în asemenea situații”.

Și Klopp a avut dispute feroce cu arbitrii

Recunoscut drept un antrenor coleric, Klopp a avut multe dispute feroce cu arbitrii de-a lungul carierei.

Momente când tehnicianul a urlat la ei, reproșându-le deciziile luate în timpul meciurilor lui Liverpool.

Și el se apropia mult de „centrali” sau tușieri, uneori aproape îi atingea. Nu folosea mereu cele mai potrivite cuvinte.

A scăpat însă de pedepse atât de aspre.

Fonseca, suspendat 9 luni în Ligue 1

Paulo Fonseca nu a scăpat. Pe 2 martie, portughezul a răbufnit în fața arbitrului Benoit Millot, spre sfârșitul partidei Lyon - Brest 2-1.

A urlat de mai multe ori la el, același lucru, „Să-ți fie rușine!”, în franceză și engleză. Aproape l-a atins cu fruntea pe „central”.

Paulo Fonseca și arbitrul Benoit Millot Foto: Imago

Sancțiunea a urmat rapid, pe 5 martie, chiar în seara dinaintea meciului cu FCSB, de la București.

Fonseca nu poate sta pe banca lui Lyon până pe 30 noiembrie și nu are voie să se apropie de vestiarul echipei la meciuri până pe 15 septembrie.

Lusitanul, 52 de ani, a protestat la București, spunând că e nedrept ce i se întâmplă. Speră ca suspendarea de 9 luni să i se reducă la apel.