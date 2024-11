Jurgen Klopp (57 de ani) a vorbit despre faultul comis de Sergio Ramos (38 de ani) asupra lui Mohamed Salah (32 de ani) în finala Ligii Campionilor 2017/18, Real Madrid - Liverpool 3-1.

Într-o discuție cu Toni Kroos (34 de ani), fostul antrenor al „cormoranilor” a criticat acțiunile fundașului spaniol și a afirmat că nu și-ar fi dorit să aibă un asemenea jucător în echipa sa.

Ramos l-a accidentat la umăr pe Salah în minutul 30 al finalei de la Kiev, iar egipteanul a fost nevoit să părăsească terenul.

Jurgen Klopp, despre Sergio Ramos: „Când am avut jucători ca el, am avut grijă să plece”

Klopp, care l-a criticat pe Ramos și la acel moment, a comentat din nou faza în cadrul podcastului realizat de Toni Kroos și Felix, fratele fostului mijlocaș de la Real Madrid.

„Este Sergio Ramos într-adevăr un tip bun? Nu este jucătorul meu preferat. Acțiunea a fost brutală. Bineînțeles, el nu poate ști că îi distruge umărul (n.r. - lui Salah), dar știm cu toții că a acceptat-o cu mare bucurie.

Nu am putut înțelege niciodată această mentalitate, nu am avut niciodată astfel de jucători și, atunci când am avut, am avut grijă să plece ”, a declarat noul director global pentru fotbal al companiei Red Bull, citat de publicația Marca.

Kroos i-a luat apărarea fostului său coleg spunând că acesta „este un coechipier bun”, însă Klopp nu a fost de acord: „Mi-e greu să cred asta. Nu este jucătorul meu preferat”.

Tehnicianul trecut pe la Mainz, Dortmund și Liverpool spune că nu și-ar fi dorit să aibă un jucător precum Sergio Ramos în echipele sale:

„Întotdeauna am crezut că fundașii mei centrali sunt suficient de buni pentru a nu fi implicați în astfel de acțiuni”.

Nu sunt sigur că va fi ceva ce vom mai vedea: să dai cu cotul în portar, să pui la pământ un adversar ca un luptător și apoi să câștigi meciul. A fost nemilos și brutal. Jurgen Klopp în 2018

Jurgen Klopp, despre cele două finale pierdute în fața lui Real Madrid: „Este o mașină de rezultate”

Klopp consideră că Liverpool merita să câștige finala UCL din 2018, însă diferența a fost făcută de erorile comise de portarul Loris Karius:

„În acea zi s-a întâmplat ceva ce nu se va mai întâmpla pentru alți 100 de ani - golurile pe care le-am primit” .

Antrenorul german a vorbit și despre finala din 2022, când Real Madrid s-a impus cu 1-0 în fața lui Liverpool.

„Real Madrid este o mașină de rezultate, mai ales în Liga Campionilor. Ei nu au jucat mereu extraordinar de bine. Meritam să câștigăm, a fost foarte greu de acceptat.

Mănușile lui Courtois erau uzate după meci, nimeni nu-mi va putea explica cum am putut pierde. Nu am întâlnit niciodată o echipă care să nu fi fost atât de afectată de perioadele de presiune ca Real Madrid.

E ca și cum ar fi avut totul planificat: «Mai întâi îi lăsăm să obosească și apoi vom ataca în momentul decisiv»”, a afirmat Klopp.