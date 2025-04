Juri Cisotti (31 de ani), mijlocașul campioanei, a înscris două goluri în victoria FCSB-ului cu CFR Cluj, scor 3-2.

Cisotti a profitat de două gafe făcute de apărarea clujenilor.

Grație reușitelor lui Cisotti, FCSB s-a desprins la cinci puncte de CFR, ocupata locului secund.

Citește și Cristian Geambașu Cum te ajută Europa League să câștigi campionatul Citește mai mult Cristian Geambașu Cum te ajută Europa League să câștigi campionatul

FCSB - CFR 3-2 . Cisotti, MVP în derby

„A fost un meci foarte greu, cu o echipă de calitate, cu jucători experimentați. Am avut un cartonaș roșu, dar am demonstrat spirit de echipă și, în zece oameni, am apărat rezultatul.

Au fost două goluri nu foarte spectaculoase, dar nu contează. A fost important să câștigăm azi, să luăm cele trei puncte.

La primul gol am știut că Șut va pune mingea acolo, așa că am mers acolo. La al doilea am avut această senzație că va pasa către portar și a mers.

Cred că toți jucătorii sunt foarte buni, avem calitate, am demonstrat că suntem un grup foarte bun”, a spus Cisotti, la Prima Sport.

Aceste meciuri sunt foarte tari, cu echipe agresive, şi e normal să termini lovit. Nu știu dacă sunt un idol, eu îmi fac doar treaba mea. Dacă echipa câștigă, eu sunt foarte bine. Juri Cisotti, după meci

Juri Cisotti a profitat de „cadourile” clujenilor și a reușit „dubla”

Primul gol al lui Cisotti a venit în minutul 41. Valentin Crețu a bătut un aut rapid, pe care l-a trimis spre Șut.

Mijlocașul roș-albaștrilor a preluat mingea și a înaintat până la marginea terenului, de unde a centrat perfect în fața porții, către Cisotti.

Italianul a profitat de neatenția apărătorului Simao Rocha și a scăpat singur în fața porții, unde a reușit să finalizeze cu lejeritate.

În minutul 63, Abeid a greșit grav când a tirmis prea încet spre propriul portar.

Juri Cisotti a fost din nou pe fază, a interceptat balonul, l-a driblat pe Hindrich și a înscris golul de 3-0.

Citește și