Justin Ștefan , secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit despre problema cluburilor din România de a atrage bani și parteneri din mediul privat.

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Oficialul LPF a explicat ce caută investitorii atunci când aleg să aloce bani pentru fotbal și ce trebuie să facă echipele din țara noastră pentru a deveni mai atractive pentru sponsori.

Justin Ștefan: „Dacă nu ne hotărâm să facem asta, nu avem de unde să aducem bani”

„E un lanț al slăbiciunilor. De regulă, banii îi atragi dacă ai audiență. Aici mă refer la public, la fani, nu neapărat la cea de TV. Dacă nu ai potențial, o legătură puternică cu comunitatea, banii din mediul privat nu vin, pentru că mediul privat vine și spune: «Show me the money».

Ok, eu îți aduc un milion, dar cât câștig? Poți să câștigi 500.000, nu mă interesează. În 10 ani vreau să câștig 2 milioane, 10% sau 12% pe an. Mediul privat se uită la rentabilitate.

Dacă banii pe care îi aduc în fotbal produc ce își doresc ei, e ok. Dacă nu, se duc cu banii în altă parte. E fair enough (n.r. destul de corect).

Ajungem la ceea ce înseamnă fotbalul românesc în ansamblul lui. Ai un club care generează cea mai mare audiență, FCSB, după care ai cluburi care au un potențial regional sau local.

Rapid n-are valențe de club național. E un club foarte iubit în Giulești și, probabil, în anumite zone din București, dar cam acolo se termină cu iubirea pentru Rapid.

Craiova probabil stă mai bine, că e clubul Olteniei. UTA, U Cluj, cluburi cu potențial local sau, cel mult, regional. Păi, ăștia sunt banii!

În realitate, e foarte greu. Noi, dacă nu ne hotărâm să fim o țară formatoare de jucători, care să pună marfă valoroasă pe tarabă, nu avem de unde să aducem bani.

Putem să-i aducem cu cluburile mari, dintr-un singur obiectiv. Am mai spus-o: mulți își propun să câștige campionatul. Nu e cel mai bun obiectiv, e de orgoliu, palmares.

De bani, pe tine, an de an, te interesează să fii în cupele europene. Diferența dintre locul 1 și 2 în campionatul național e de 200-300.000 de euro. Nu se face primăvară cu ei, dar dacă te duci an de an chiar și în Conference, vei produce milioane bune.

Poate te duci la 7-10 milioane. Te ajută și stadionul, și ticketingul și așa mai departe.

Pentru șase cluburi, acesta ar trebui să fie obiectivul. Ok, nu se duc toate, să nu fiu înțeles greșit.

Pentru celelalte cluburi, obiectivul ar fi să-și crească capacitatea de a forma jucători.”, a declarat Justin Ștefan la podcastul „SportCast cu Sile”, moderat de editorialistul GOLAZO.ro Silviu Tudor Samuilă.

Care considerați că este echipa cu cea mai semnificativă imagine și susținere din Liga 1? FCSB % Dinamo % U Craiova % Rapid % U Cluj % Alta %

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