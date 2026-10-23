„Pentru mine nu e presiune” Laurențiu Reghecampf, înainte de FCSB - Rapid: „I-am omorât pe jucători în fiecare zi” +8 foto
Laurențiu Reghecampf/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Pentru mine nu e presiune” Laurențiu Reghecampf, înainte de FCSB - Rapid: „I-am omorât pe jucători în fiecare zi”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.10.2026, ora 14:05
alt-text Actualizat: 23.10.2026, ora 14:07
  • Laurențiu Reghecampf (51 de ani) susține că nu simte nicio presiune înaintea derby-ului cu Rapid.
  • FCSB - Rapid se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Tehnicianul roș-albaștrilor susține că meciul este deschis oricărui rezultat.

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FCSB - RAPID. Laurențiu Reghecampf: „Pentru mine, nu este o presiune”

„Un meci cu o încărcătură foarte mare, de tradiție, în care, de multe ori, chiar și membrii familiei se iau la ceartă. Este normal. Sunt sentimente, emoții. Pentru mine, este o partidă importantă și întotdeauna încerc să pregătesc foarte bine acest joc.

M-aș bucura foarte mult ca mâine seară jucătorii să fie pregătiți, în primul rând, din punct de vedere fizic și mental. Este o plăcere să joci un asemenea meci. Pentru mine nu este o presiune.

Rezultatul este deschis. Întâlnim echipa de pe locul 2 în campionat, care vine după un parcurs pozitiv și a câștigat multe meciuri. Au un antrenor bun, tânăr, care, cred eu, se aseamănă cu ceea ce înseamnă Rapid în momentul de față: o echipă agresivă, care joacă bine.

Ne cunoaștem foarte bine de foarte mult timp. Eu mă bucur foarte mult pentru antrenorii care ajung să aibă rezultate, mai ales pentru cei pe care îi cunosc. Este un prilej de bucurie și sper ca mâine seară să câștige cel mai bun”, a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de presă.

Laurențiu Reghecampf: „Eu nu-i contrazic, au dreptate”

Antrenorului de la FCSB i s-a transmis că în această săptămână mai mulți specialiști din fotbalul românesc au afirmat că Rapid pornește cu prima șansă.

„Eu nu-i contrazic, au dreptate. În momentul de față, ei sunt favoriți, acesta este adevărul. Nu comentez ceea ce discută cei care analizează fotbalul din România. Ascult, mă uit, dar nu comentez, pentru că nu am de ce. Rezultatele le dau dreptate.

Cred că, în general, specialiștii și oamenii din fotbal vorbesc despre o favorită doar din pricina rezultatelor. Așa cum știți foarte bine, un asemenea meci are o încărcătură foarte mare. Cred că rezultatele anterioare nu mai contează.

Sunt sigur că jucătorii mei înțeleg ce înseamnă meciul de mâine seară. Sunt foarte multe ambiții și emoții. Vom avea un stadion în spatele nostru, galeria ne va susține pe toată durata partidei și sper să le facem o bucurie foarte mare”, a adăugat antrenorul de la FCSB.

Laurențiu Reghecampf: „Drăguș nu va fi în lot”

Reghecampf a confirmat și el că Denis Drăguș nu va evolua în derby-ul de pe Arena Națională.

„Pentru meciul cu Rapid, Drăguș nu va fi în lot. Este încă sub tratament. Lucrurile sunt pozitive și sperăm ca, la următorul meci, să fie cu noi.

În afară de el, Mihai Popescu urmează o perioadă de tranziție. Au fost câteva mici lovituri după meciul cu Voluntari, dar nimic grav”.

Galerie foto (8 imagini)

Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB .jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg
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Laurențiu Reghecampf: „I-am omorât în fiecare zi”

Întrebat când FCSB ar putea ajunge la nivelul de joc dorit de el, Reghecampf a replicat:

„Echipa nu are cum să ajungă la nivelul pe care ni-l dorim într-o perioadă atât de scurtă. Nici nu am avut timp să lucrăm foarte mult în această săptămână. Am jucat luni seara, a fost un meci cu o încărcătură foarte mare, pe care l-am câștigat.

Cred că moralul jucătorilor este din ce în ce mai bun. Echipa va arăta așa cum ne dorim abia după ianuarie. Din punct de vedere fizic, i-am omorât în fiecare zi”, a concluzionat Reghecampf.

FOTO. FCSB - Rapid 2-1, ultimul meci dintre cele două echipe

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (106 imagini)

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
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