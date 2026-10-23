Bate U Craiova recordul FCSB? Oltenii au trecut de 70% contribuție pentru coeficientul României în cupele europene
Bate U Craiova recordul FCSB? FOTO Montaj GOLAZO.ro/Sport Pictures
Superliga

Bate U Craiova recordul FCSB? Oltenii au trecut de 70% contribuție pentru coeficientul României în cupele europene

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 23.10.2026, ora 13:12
alt-text Actualizat: 23.10.2026, ora 13:12
  • Victoria de joi, din Andorra, o aduce pe Universitatea Craiova mai aproape de primăvara europeană, dar îi conferă și un statut pe care nu l-a avut niciodată
  • Craiova duce singură pe umeri coeficientul României în cupele europene, având în acest sezon o contribuție excelentă
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3-1 cu Inter d'Escaldes, joi seară, în etapa a doua pe tabloul principal din Conference League , iar pentru Universitatea Craiova se deschid perspective de a accesa faza următoare, cel puțin play-off-ul optimilor.

Momentan e pe locul 11, însă mai are meciuri care cel puțin pe hârtie îi sunt la îndemână: acasă cu Egnatia și în deplasare cu Kairat.

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U Craiova duce pe umeri coeficientul României

Dincolo de performanța individuală, trupa lui Coelho e în momentul de față singura echipă prin care România punctează în clasamentul coeficienților.

Iar punctele obținute de olteni de când a început faza principală au fost vitale pentru a ne menține în lupta de a termina pe poziția 21-a, care ne-ar permite ca în sezonul 2028-2029 să ducem campioana din Liga 1 direct în turul 2 preliminar, nu în turul 1 așa cum e în prezent.

Craiova nu doar că a adus puncte României, dar contribuția ei are un procent formidabil în acest sezon. Cu succesul de joi, oltenii au trecut de 70% partea lor pentru ce punctaj avem ca țară în 2026-2027.

CONTRIBUȚIA LA COEFICIENTUL ROMÂNIEI ÎN ACEST SEZON

  • U Craiova - 71,4%
  • U Cluj - 14,3%
  • CFR - 14,3%
  • FCSB - 0%

Universitatea reușește deja să intre într-un top select al echipelor care în ultimii 25 de ani au avut cel mai mare procent în punctajul României. Craiova e pe locul 4, depășită acum doar de trei sezoane în care FCSB și CFR au fost superioare. Totuși, Baiaram și compania sunt încă în joc și pot bate recordul deținut de FCSB.

Cele mai mari contribuții europene pentru România, în ultimii 25 de ani

SEZON ECHIPA PROCENTAJ PUNCTE
2024-2025 FCSB 77,4%
2017-2018 FCSB 76%
2021-2022 CFR 72%
2026-2027 CRAIOVA 71,4%
2004-2005 FCSB 67%
2020-2021 CFR 63%

Înaintea meciului cu campioana Andorrei, de joi, Craiova avea 65% contribuție în sezonul în curs. Victoria a trecut-o de 70%, iar un succes în următorul meci, acasă cu Egnatia, pe 5 noiembrie, ar însemna să vină aproape la egalitate cu performanța FCSB de acum două sezoane, când a ajuns până în optimile Europa League.

Programul Craiovei pe tabloul principal, în meciurile rămase de jucate

  • 5 noiembrie: Craiova - Egnatia, ora 22:00
  • 26 noiembrie: Brighton - Craiova, ora 19:45
  • 10 decembrie: Kairat - Craiova, ora 17:30
  • 17 decembrie: Craiova - Copenhaga, ora 22:00

Victoria obținută de Craiova joi seară a urcat-o pe România în top 30 țări în privința coeficientului exclusiv pe acest sezon.

Eram abia pe locul 32 înaintea etapei a doua, acum am ajuns până pe 28, însă și așa suntem în spatele unor țări precum Albania, Finlanda, Letonia, Bulgaria, Azerbaidjan. Suntem la egalitate cu Armenia și la limită peste Andorra și Liechtenstein.

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