Reghecampf revine pe bancă! Tehnicianul român ar putea ajunge la clubul refuzat de Edi Iordănescu . În ce punct se află negocierile

Laurențiu Reghecampf (49 de ani) ar putea deveni noul antrenor al egiptenilor de la Zamalek.

Tehncianul român se află în negocieri cu echipa care ocupă locul secund în prima ligă egipteană.

Laurențiu Reghecampf a antrenat ultima dată tot în Africa, la formația tunisiană Esperance Tunis, de unde a fost demis în ciuda rezultatelor bune.

Reghecampf ar putea fi noul antrenor al lui Zamalek

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Reghecampf negociază acum cu Zamalek, formația egipteană pe care a refuzat-o Edi Iordănescu.

În momentul de față, există șanse să se ajungă la un acord, însă momentan cele două părți nu s-au înțeles în privința salariului.

Zamalek se află pe locul 2 în campionatul din Egipt, cu 38 de puncte adunate după 19 etape, la 5 în spatele liderului Pyramids.

În luna martie, fostul antrenor al celor de la FCSB a fost demis de către Esperance Tunis, formație pe care o dusese, în doar câteva luni, pe prima poziție în clasament.

Laurențiu Reghecampf, despre demiterea de la Esperance Tunis

Zilele trecute, tehnicianul a făcut primele dezvăluiri despre situația de la clubul tunisian.

„Am luat Esperance Tunis de pe locul 6 în campionat și am lăsat-o pe primul loc. Am calificat echipa în sferturile Ligii Campionilor Africii, câștigând grupa din care am făcut parte. Am câștigat și Supercupa Tunisiei.

Vă spun sincer, pentru că ăsta e adevărul: nu știu de ce contractul meu cu Esperance a fost reziliat. De fapt, aproape nimeni nu știe acest lucru...

Sunt un antrenor deschis dialogului. Relația mea cu toată lumea din cadrul clubului Esperance a fost excelentă. M-am înțeles bine mai ales cu președintele clubului, domnul Hamdi Meddeb.

Dânsul a fost cel care m-a contactat și m-a convins să merg în Tunisia, fără ca cineva să știe despre negocierile care au avut loc. E un om minunat și a fost o plăcere să-l cunosc.

Esperance e printre cele mai mari cluburi din Africa. Nivelul fotbalului din Tunisia e unul foarte bun. Sunt cluburi care obțin rezultate bune la nivel continental. Nu-mi plac comparațiile, însă îmi plac provocările și îmi place să învăț lucruri noi”, a declarat Laurențiu Reghecampf, conform sport.ro.

