În stare critică după KO FOTO. A pierdut meciul, iar acum  luptă pentru viața sa: „Sperăm să primim vești bune” +10 foto
Lee Reeves (Foto: IMAGO)
Box

În stare critică după KO FOTO. A pierdut meciul, iar acum luptă pentru viața sa: „Sperăm să primim vești bune”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 09:47
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 09:50
  • Boxerul irlandez Lee Reeves (31 de ani) se află la spital, în stare „critică, dar stabilă”.
  • El a fost scos pe targă din ring, sâmbătă, în 3Arena din Dublin.
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Reeves a fost învins de Gary Cully prin KO în runda a 10-a, într-o luptă pentru titlul vacant BUI Celtic la categoria superușoară.

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Lee Reeves, în stare „critică, dar stabilă” după înfrângerea cu Gary Cully

Reeves a fost scos pe targă din ring și transportat la spital. Imediat după meci, Cully a spus despre adversarul său:

„Sper că este bine. A intrat în ring ca un mare outsider, după ce până acum a luptat la un nivel relativ mai scăzut, dar a demonstrat cu adevărat că poate evolua la un nivel superior. Meritul îi revine în totalitate”, a afirmat Cully, potrivit bbc.com.

Lee Reeves, în stare critică după ce a fost învins prin KO de Gary Cully (FOTO: captură video DAZN)
Lee Reeves, în stare critică după ce a fost învins prin KO de Gary Cully (FOTO: captură video DAZN)

Galerie foto (10 imagini)

Lee Reeves, în stare critică după ce a fost învins prin KO de Gary Cully (FOTO: captură video DAZN) Lee Reeves, în stare critică după ce a fost învins prin KO de Gary Cully (FOTO: captură video DAZN) Lee Reeves, în stare critică după ce a fost învins prin KO de Gary Cully (FOTO: captură video DAZN) Lee Reeves, în stare critică după ce a fost învins prin KO de Gary Cully (FOTO: captură video DAZN) Lee Reeves, în stare critică după ce a fost învins prin KO de Gary Cully (FOTO: captură video DAZN)
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Într-un comunicat publicat duminică, un purtător de cuvânt al Queensberry Promotions a oferit detalii despre starea lui Reeves.

„Se află încă în spital, într-o stare critică, dar stabil. Vom afla mai multe în zilele următoare, iar gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de Lee și de familia sa”.

16 victorii
a obținut Lee Reeves de-a lungul anilor. Înfrângerea cu Gary Cully a fost doar a doua din cariera sa, prima prin KO

Într-o postare pe rețelele sociale, promotorul de la Queensberry, Frank Warren, a declarat că „gândurile și rugăciunile” sale sunt alături de Reeves și de familia sa.

„Toți cei de la Queensberry se gândesc la el și suntem în contact permanent cu echipa sa în legătură cu starea lui de sănătate, sperând să primim vești bune”.

A fost victoria cu numărul 20 din cariera lui Gary Cully. Cel poreclit „The Diva” a pierdut doar două lupte.

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