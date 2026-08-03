În stare critică după KO FOTO. A pierdut meciul, iar acum luptă pentru viața sa: „Sperăm să primim vești bune”

Boxerul irlandez Lee Reeves (31 de ani) se află la spital, în stare „critică, dar stabilă”.

El a fost scos pe targă din ring, sâmbătă, în 3Arena din Dublin.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Reeves a fost învins de Gary Cully prin KO în runda a 10-a, într-o luptă pentru titlul vacant BUI Celtic la categoria superușoară.

Lee Reeves, în stare „critică, dar stabilă” după înfrângerea cu Gary Cully

Reeves a fost scos pe targă din ring și transportat la spital. Imediat după meci, Cully a spus despre adversarul său:

„Sper că este bine. A intrat în ring ca un mare outsider, după ce până acum a luptat la un nivel relativ mai scăzut, dar a demonstrat cu adevărat că poate evolua la un nivel superior. Meritul îi revine în totalitate”, a afirmat Cully, potrivit bbc.com.

Într-un comunicat publicat duminică, un purtător de cuvânt al Queensberry Promotions a oferit detalii despre starea lui Reeves.

„Se află încă în spital, într-o stare critică, dar stabil. Vom afla mai multe în zilele următoare, iar gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de Lee și de familia sa”.

16 victorii a obținut Lee Reeves de-a lungul anilor. Înfrângerea cu Gary Cully a fost doar a doua din cariera sa, prima prin KO

Într-o postare pe rețelele sociale, promotorul de la Queensberry, Frank Warren, a declarat că „gândurile și rugăciunile” sale sunt alături de Reeves și de familia sa.

„Toți cei de la Queensberry se gândesc la el și suntem în contact permanent cu echipa sa în legătură cu starea lui de sănătate, sperând să primim vești bune”.

A fost victoria cu numărul 20 din cariera lui Gary Cully. Cel poreclit „The Diva” a pierdut doar două lupte.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport