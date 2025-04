Scandal în WTA O jucătoare din Ucraina dă organizația în judecată pentru hărțuire : „Nimeni să nu mai treacă prin prin ce trec eu!”

Tenismena ucraineană Lesia Tsurenko (35 de ani, #239 WTA) dă în judecată WTA pentru hărțuire morală.

Acuzațiile grave vin după o discuție cu CEO-ul organizației, Steve Simon, despre invazia rusă.

Lesia Tsurenko a anunțat, miercuri, că va recurge la instanță, reclamând că a fost hărțuită moral de WTA.

Lesia Tsurenko dă în judecată WTA

Jucătoarea din Ucraina, în vârstă de 35 de ani, acuză WTA de hărțuire morală. Totul s-a întâmplat în martie 2023, atunci când sportiva susține că a avut atacuri de panică în urma unei discuții despre invazia rusă din Ucraina cu CEO-ul Steve Simon, conform L'Equipe.fr.

Tsurenko a publicat un comunicat pe rețelele de socializare în care denunță „abuzul moral” comis de șeful WTA.

„Nici în cele mai urâte coşmaruri ale mele nu mi-aş fi imaginat că circuitul profesionist, pe care îl consider casa mea, ar putea deveni un loc atât de terifiant şi străin, în care CEO-ul organizaţiei a comis un act de abuz moral împotriva mea, care a dus la atacuri de panică şi la incapacitatea mea de a-mi face treaba”, a afirmat Tsurenko.

Tsurenko îl acuză pe CEO-ul Steve Simon de „abuz moral”

Tenismena susține că a suferit două atacuri de panică severe pe 13 martie 2023, ca urmare a unei discuții cu CEO-ul Steve Simon despre invazia rusă.

Fără a preciza în mod clar numele șefului WTA în mesajul de pe rețelele de socializare, Tsurenko acuză WTA pentru „un declin moral prelungit, hărțuire în scopul de a-i reduce la tăcere pe cei din jurul meu și ascundere de informații”.

La doi ani de la momentul faptelor relatate, Tsurenko a decis să meargă în instanță și a transmis următorul mesaj:

„Încă din copilărie, am visat la o carieră de jucătoare profesionistă de tenis. Am trecut prin nenumărate încercări şi obstacole pe drumul către visul meu. Mi-am pus toată puterea, tot sufletul, toată fiinţa în asta.

Să fii sportiv profesionist este o muncă grea, şi cred că toţi jucătorii ar fi de acord cu mine. Este o muncă în care trebuie să dai 100% în fiecare zi.

Nici în cele mai urâte coşmaruri ale mele nu mi-am putut imagina că circuitul profesionist, pe care îl consideram acasă, va deveni un loc terifiant şi străin, unde CEO-ul organizaţiei a comis în mod conştient un act de abuz moral împotriva mea, conducând la un atac de panică şi incapacitatea mea de a-mi face treaba

Am vorbit despre asta deschis şi direct. Am încercat să caut protecţie şi dreptate în cadrul WTA.

Dar ca răspuns, m-am confruntat cu indiferenţă şi nedreptate, ceea ce a dus la un declin moral prelungit. Durere, frică, atacuri de panică, umilinţă, ascunderea informaţiilor, hărţuirea echipei mele pentru a mă reduce la tăcere... şi aceasta nu este nici măcar lista completă a ceea ce a trebuit să îndur.

Circuitul WTA a refuzat să protejeze o femeie, o jucătoare, o fiinţă umană. În schimb, WTA a ales să protejeze o persoană aflată într-o poziţie de conducere.

Ultima mea şansă de a mă apăra, de a-mi apăra drepturile, demnitatea şi de a preveni astfel de acte de violenţă în sport este să cer dreptate în instanţă. Şi aceasta este calea pe care o urmez de la sfârşitul anului trecut.

Mă rog la Dumnezeu ca nimeni să nu mai treacă prin prin ce trec eu şi că fiecare este ţinut răspunzător pentru acţiunile sale”, este mesajul Lesiei Tsurenko.

Antecedentele lui Steve Simon

Tsurenko aceasta l-a mai acuzat pe pe CEO-ul WTA în trecut din aceleași motive.

Declarațiile lui Tsurenko după Roland Garros 2024:

„În urmă cu câteva zile, am avut o conversație cu CEO-ul WTA, Steve Simon, și am fost absolut șocată de ceea ce am auzit.

Mi-a spus că el însuși nu susține războiul, dar dacă jucătorii din Rusia și Belarus îl susțin, atunci aceasta este doar opinia lor și opinia altor persoane nu ar trebui să mă deranjeze. În același timp, a menționat că, dacă i s-ar fi întâmplat acest lucru și ar fi fost în locul meu, s-ar fi simțit groaznic.

Când l-am întrebat dacă înțelege că îmi spune aceste lucruri în timpul fazei active a agresiunii militare a Rusiei în țara mea, a spus că da și că aceasta este opinia sa.

Am fost complet șocată de această conversație, iar în ultimul meci (împotriva Donnei Vekic) a fost incredibil de dificil să joc. Când a fost timpul să intru pe teren, am avut un atac de panică și pur și simplu nu am putut să o fac. Pur și simplu am cedat din punct de vedere mental”, a declarat, la acel moment, Lesia Tsurenko pentru site-ul ucrainean Big Tennis.

