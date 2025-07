„Mi-am depășit așteptările” David Popovici, prima reacție după calificarea în finală la 100 m. Ce spune despre eșecul marelui său rival

CORESPONDENȚĂ DIN SINGAPORE. David Popovici (20 de ani) a oferit primele reacții după calificarea în finala probei de 100 de metri liber.

Sportivul român a obținut un timp de 46:84, al doilea per total în ambele semifinale, și va evolua în ultimul act joi, de la 14:41, live pe TVR Sport.

GOLAZO.ro este la Campionatele Mondiale de natație. Fotoreporterul Raed Krishan transmite cele mai importante informații direct din Singapore.

David Popovici a vorbit despre concurența pe care i-o aduce Jack Alexy în finala de joi și despre modul în care a abordat semifinala de astăzi.

David Popovici: „Competiția devine mai intensă, dar sunt aici pentru ea”

Sportivul român nu va concura cu Pan Zhanle în finala de de la 100 de metri, după ce chinezul care deține recordul mondial nu s-a calificat.

„Da, mi-a zis antrenorul mai devreme că nu s-a calificat Pan, nu? Da, n-am apucat să văd și eu. Dar, uite, e cu Jack Alexy. Suntem deja, din semifinale, doi oameni sub 47 de secunde, ceea ce înseamnă că suta liber evoluează și noi evoluăm odată cu ea. Și chiar dacă asta înseamnă că e mai intensă competiția, sunt aici pentru ea. Asta e ceea ce face sportul frumos.

Am dormit puține ore, că a trebuit să mă trezesc devreme pentru suta asta, dar au fost niște ore de calitate, să zicem.

Dacă era o finală, poate aș fi accelerat mai tare (n.r. - dacă îl vedea pe Alexy). În sensul că m-aș fi ambiționat mai tare. Probabil că da. Dar o să avem răspunsul clar mâine.

Acum am vrut să mă duc suficient de repede încât să mă calific fără să am vreun stres. Dacă era posibil și a fost posibil. Și văd că mi-am și depășit un pic așteptările. Adică am mers cu al doilea timp al meu ever”, a spus David Popovici.

David Popovici, despre schimbările făcute față de proba de la JO 2024

Întrebat despre cum a abordat această probă, comparativ cu cea de la Paris, unde a luat bronzul anul trecut, David a răspuns:

„Am adăugat mai multe ondulări. Am început să exersez plecarea mai rapidă pe primii 50 de metri. O tehnică, în general mai eficientă, cu brațe mai lungi.

Mici detalii care fac diferența și scad sutimi. Adică sunt nenumărate detaliile. Astea sunt doar primele trei care mi-au venit”, a mai spus campionul olimpic.

Citește și

VIDEO Dezvăluirile lui Cristi Săpunaru la „Lumini și umbre”, ep. 11: „ Mi-a zis «Băi băiatule, tu ești nebun? Ești încă tânăr, nu poți face asta»”