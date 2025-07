„Sunt sigur că așa va fi!” Musi, contre cu fanii FCSB + O victorie cu marea rivală ar fi un „reset” pentru Dinamo

Dinamoviștii Cătălin Cîrjan (22 de ani), Alexandru Musi (21 de ani) și Raul Opruț (27 de ani) au prefațat meciul cu FCSB din Liga 1, etapa #4.

„Câinii” vor să profite de programul încărcat al rivalei și să pună capăt seriei de 9 înfrângeri consecutive în meciurile directe.

DINAMO - FCSB. Alexandru Musi: „Nu voi fi bine primit”

Inclus în schimbul făcut de marele rivale în această vară (Musi + 1 milion de euro pentru Dennis Politic), fotbalistul ajuns la Dinamo este sigur că fanilor campioanei nu le-au picat bine declarațiile anti-FCSB făcute în ultima perioadă.

„Da, o să fie un meci greu, cu campioana, dar știu ce grup avem, știu cum ne antrenăm, știu ce idei avem și sper să fim bine la meci și să ne facem treaba.

Este fotbal, până la urmă, eu am ajuns la Dinamo. Este viața unui om, acolo am crescut, aici pot să spun că o să cresc în continuare, dar nu vreau să mă gândesc la astea, vreau doar să mă gândesc să-mi fac treaba la meci.

Da, am păstrat legătura (n.r. cu foști colegi de la FCSB), am făcut prietenii, cum am făcut și aici, și mă bucur pentru faptul ăsta.

Trebuie să ne facem treaba noi și nu trebuie să ne uităm la adversari. Cu siguranță, trebuie să vedem și ce fac ei, dar trebuie să ne facem treaba și, dacă o facem bine, o să ieșim învingători.

Da, eu zic că m-am antrenat foarte bine, băieții m-au primit bine, trebuie timp, pentru că suntem foarte mulți jucători noi, dar eu zic că o să facem treaba bună aici.

Nu este niciun sentiment, așa pot să spun că am fost plecat la Iași, după la Ploiești, am avut doar 20 și ceva de meciuri pentru prima echipă. Cu siguranță nu bine (n.r. cum va fi primit de fanii FCSB)”, a spus Musi.

Cătălin Cîrjan: „Sperăm să ne dăm un reset”

Căpitan al „câinilor”, Cîrjan spune că partida cu FCSB poate reprezenta un moment-cheie în acest start dificil de sezon.

„Clar, suntem pregătiți. Este un meci foarte important pentru noi și pentru suporterii noștri. Am început această sezon puțin mai rău, nu ne așteptam la asta. Va fi un meci dificil. Sperăm să câștigăm și să ne dăm un reset, să spunem așa.

Nu am apucat să-l vedem pe David Popovici (n.r. în finala la 200 m liber) pentru că a început conferința, dar este un exemplu pentru noi, sportivii români, și nu cred că doar pentru noi, pentru toți românii. Este un model și îl felicităm pe această cale. Îi urăm multă baftă în continuare”, a spus Cîrjan.

Cîrjan și Opruț au urmărit cursa pe telefonul unui operator prezent la conferința de presă.

Raul Opruț: „Putem să câștigăm jocul cu FCSB”

Opruț crede că derby-ul cu FCSB poate aduce prima victorie pentru DInamo în acest sezon.

„Suntem încrezători că putem face un rezultat bun. Trebuie să ne concentrăm pe ceea ce am făcut bine în primele trei etape și să fim mai atenți la greșelile pe care le-am făcut.

Trebuie să mergem încrezători, cu personalitate, pentru că considerăm că putem să câștigăm jocul, mai ales că jucăm în fața propriilor fani.

Nu cred că e vorba despre un restart, suntem doar în a treia etapă, nu au trecut 15 etape. Ok, am avut un start prost din punct de vedere al punctelor, dar, dacă ne uităm per total ca joc, în fiecare meci am avut situații de a marca și a câștiga jocul.

Nu cred că este o presiune (n.r. seria de înfrângeri împotriva rivalei), pentru că, până la urmă, noi suntem de foarte puțin timp la Dinamo, nu suntem aici de 7-8-9 ani.

Nu s-a vorbit despre acest lucru in vestiar, că ei au câștigat ultimele meciuri. Trebuie să ne focusăm pe prezent. Dacă mergem doar de dragul de a merge, cu siguranță nu vom avea foarte mari șanse”, a spus fundașul stânga al dinamoviștilor.

4-25 este golaverajul ultimelor 9 întâlniri dintre Dinamo și FCSB, toate câștigate de roș-albaștri

Opruț visează la Mondial: „Ar fi o performanță istorică”

Conferința de presă a „câinilor” a avut loc în ziua în care Mircea Lucescu a împlinit 80 de ani. Opruț a vorbit despre recenta sa convocare la naționala României.

„Cu siguranță mi-a dat sfaturi, dar le țin pentru mine, îi mulțumesc pentru perioada pe care am petrecut-o recent la națională, este un om și antrenor de la care ai foarte multe de învățat, are experiență nu doar în fotbal, ci și în viață.

Îi mulțumesc că mi-a dat șansa să revin la echipa națională și sper să continui pe acest trend, să fiu constant la echipa națională, să nu fi fost doar o prezență și gata.

Cred că e cel mai mare vis al oricărui fotbalist român (n.r. să participe la Cupa Mondială), sper să reușim să câștigăm meciurile și să ne calificăm, ar fi o performanță istorică pentru România și am face fericiți toată țara”, a mai spus Opruț.

4 meciuri a adunat Raul Opruț în tricoul naționalei României. Pe 10 iunie, a stat pe banca de rezerve la meciul cu Cipru din preliminariile CM 2026

