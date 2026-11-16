- Germania a făcut spectacol la Berlin în fața Olandei, scor 5-0, și a obținut calificarea în sferturile de finală.
- Grecia a ratat calificarea dramatic, cu același număr de puncte ca primele două clasate, însă a fost dezavajată de rezultatele din meciurile directe.
- Toate clasamentele și rezultatele, mai jos în articol.
Duminică a început etapa #6 a Ligii Națiunilor, runda care va decide clar situația clasamentelor și echipele calificate în fazele superioare, respectiv cele promovate și retrogradate într-o altă divizie.
Arbitrul român Marian Barbu a fost la centrul partidei dintre Islanda și Luxemburg.
Liga A, Grupa 2
Germania - Olanda 5-0
- Au marcat: Scherhant (41), Wirtz (60, 71), Schlotterbeck (65), Gruda (77)
- Arbitru: Glenn Nyberg (Suedia)
Grecia - Serbia 1-0
- A marcat: Masouras (69)
- Arbitru: Michael Oliver (Anglia)
Clasamentul în Liga A, grupa 2
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Germania
|6
|11
|2. Olanda
|6
|11
|3. Grecia
|6
|11
|4. Serbia
|6
|0
Liga B, grupa 1
Elveția - Scoția 4-0
- Au marcat: Ferguson (22 autogol), Boteli (47), Sanchez (51), Amdouni (89)
- Arbitru: Danny Makkelie (Olanda)
Macedonia - Slovenia 0-3
- Au marcat: Sturm (29, 90+1), Zec (66)
- Arbitru: Serdar Gözübüyük (Olanda)
Clasamentul în Liga B, grupa 1
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Elveția
|6
|16
|2. Slovenia
|6
|11
|3. Scoția
|6
|7
|4. Macedonia
|6
|0
Liga C, grupa 3
Insulele Feroe - Moldova 1-0
- A marcat: Samuelsen (24)
- Arbitru: Enea Jorgji (Albania)
Kazahstan - Slovacia 2-2
- Au marcat: Chesnokov (29), Vorogovskiy (65) / Bozenik (56), Kapralik (90+5)
- Arbitru: Aliyar Aghayev (Azerbaidjan)
Clasamentul în Liga C, grupa 3
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Slovacia
|6
|12
|2. Feroe
|6
|8
|3. Moldova
|6
|7
|4. Kazahstan
|6
|3
Liga C, grupa 4
Estonia - Bulgaria 2-1
- Au marcat: Kristal (8), Palumets (60) / Kovachev (45+1)
- Arbitru: Nenad Minakovic (Serbia)
Islanda - Luxemburg 3-0
- Au marcat: Willumsson (25), Gudjohnsen (37 pen.), Ellertsson (50)
- Arbitru: Marian Barbu (România)
Clasamentul în Liga C, grupa 4
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Islanda
|6
|14
|2. Estonia
|6
|12
|3. Bulgaria
|6
|4
|4. Luxemburg
|6
|3
Liga D, grupa 1
Gibraltar - Malta 1-1
- Au marcat: Richards (81) / Shaw (19)
- Arbitru: Balázs Berke (Ungaria)
Clasamentul în Liga D, grupa 1
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Malta
|4
|8
|2. Andorra
|4
|4
|3. Gibraltar
|4
|3
Liga D, grupa 2
Lituania - Liechtenstein 2-1
- Au marcat: Jankauskas (16), Ruzgis (50 pen.) / Sele (60)
- Arbitru: Allard Lindhout (Olanda)
Clasamentul în Liga D, grupa 2
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Azerbaidjan
|4
|8
|2. Lituania
|4
|7
|3. Liechtenstein
|4
|1