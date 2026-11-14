Liga Națiunilor Seară de coșmar pentru Portugalia » Suedia câștigă duelul pentru primul loc în grupa României

- Portugalia a pierdut în fața Danemarcei, scor 1-4, în etapa #5 a Ligii Națiunilor.
- România a învins Polonia pe Arena Națională, scor 2-1, iar în celălalt meci al grupei, Suedia s-a impus în fața Bosniei și Herțegovinei, scor 3-2, și și-a păstrat primul loc.
Norvegia s-a impus în fața Țării Galilor, scor 3-1, iar Ungaria a învins Georgia cu 2-0. Kosovo a remizat cu Israel, scor 0-0.
Liga A, grupa 4
Norvegia - Țara Galilor 3-1
- Au marcat: A. Nusa (min. 59), Schjelderup (min. 68), Haaland (min. 87) / D. Brooks (min. 79)
Portugalia - Danemarca 1-4
- TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
Clasamentul în Liga A, grupa 4
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Portugalia
|5
|12
|2. Danemarca
|5
|9
|3. Norvegia
|5
|6
|4. Țara Galilor
|5
|3
Liga B, grupa 2
Georgia - Ungaria 0-2
- Au marcat: Dvali (min. 73, autogol), B. Varga (min. 85)
Irlanda de Nord - Ucraina 1-0
- TV: Prima Sport 4
Clasamentul în Liga B, grupa 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Irlanda de Nord
|5
|11
|2
|Ungaria
|5
|10
|3
|Ucraina
|5
|4
|4
|Georgia
|5
|2
Liga B, grupa 3
Kosovo - Israel 0-0
- TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
Austria - Irlanda 1-0
- TV: Prima Sport 5
Clasamentul în Liga B, grupa 3
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Austria
|5
|11
|2. Kosovo
|5
|6
|3. Irlanda
|5
|5
|4. Israel
|5
|2
Liga B, grupa 4
România - Polonia 2-1
- TV: Antena 1
Suedia - Bosnia 3-2
- TV: Digi Sport 3, Prima Sport 2
Clasamentul în Liga B, grupa 4
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Suedia
|5
|13
|2
|Bosnia și Herțegovina
|5
|8
|3
|Polonia
|5
|4
|4
|România
|5
|3