„Îmi pare rău că am primit gol”  Liviu Ciobotariu , după remiza cu Poli Iaşi: „Un rezultat care nu ne ajută”

FC Botoșani a remizat împotriva celor de la Poli Iași, scor 1-1, în derby-ul Moldovei, în etapa #17 din cadrul Ligii 1.

Liviu Ciobotariu (53 de ani), antrenorul botoșănenilor, este dezamăgit că echipa sa nu a reușit să păstreze poarta intactă

Liviu Ciobotariu a vorbit despre partida dintre Botoșani și Poli Iași, care a fost una spectaculoasă, dar care s-a încheiat doar cu un rezultat de egalitate în „derby-ul Moldovei”, scor 1-1.

Botoșani - Poli Iași 1-1. Liviu Ciobotariu: „La 1-0 puteam să închidem jocul”

„Am fost destul de greoi, însă e un rezultat care pe noi nu ne ajută. Din cele două meciuri cu FCSB și Poli Iași am luat patru puncte, ceea ce pot cataloga ca o chestie pozitivă. Am stat bine, am fost bine organizați.

E adevărat că și ei au avut o situație foarte bună, o bară în prima repriză. La 1-0 puteam să închidem jocul.

Îmi pare rău că am primit gol, pentru că ar fi fost al treilea meci consecutiv în care n-am fi primit gol, păcat că am luat acest gol, dar avem de învățat.

Am primit gol și pe final, dar mergem înainte”, a declarat Liviu Ciobotariu, la Prima Sport.

Derby-ul Moldovei s-a încheiat la egalitate

Prima mare oportunitate a partidei a avut loc în minutul 11, când Alin Roman, mijlocașul experimentat de la Poli Iași, a expediat un șut spectaculos de la distanță. Șutul său l-a surprins pe Anestis, dar mingea a lovit bara transversală.

În minutul 30, Ongenda a pătruns printre apărătorii Politehnicii Iași, speculând o eroare a lui Florin Ilie. Francezul a trimis o pasă decisivă către Chică-Roșă, care a reușit să finalizeze din cădere. Deși faza a intrat sub lupa VAR, golul a fost în cele din urmă validat.

15 ocazii de gol a avut Poli Iași, comparativ cu cele 10 avute de FC Botoșani, iar amândouă au avut același număr de șuturi pe poartă

În minutul 84, echipa antrenată de Emil Săndoi a reușit să egaleze. Andrei Gheorghiță a profitat de o greșeală a defensivei botoșănene, în urma unei lovituri libere trimise pe poartă.

Portarul Anestis a respins prost mingea, iar mijlocașul a fost pe fază, înscriind pentru 1-1, rezultatul final al meciului

După acest rezultat, Poli Iași a urcat pe locul 10 în clasament, cu 21 de puncte, în timp ce echipa lui Liviu Ciobotariu se află pe locul 14, cu 17 puncte adunate.