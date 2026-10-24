Situație bizară la ATP Lyon Motivul pentru care Lorenzo Musetti a trebuit să-și verifice telefonul în timpul meciului

Lorenzo Musetti (24 de ani, #26 ATP) a surprins cu gestul său făcut în finalul partidei cu Luca van Assche (22 de ani, #48 ATP), în sferturile de finală de la ATP Lyon.

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Italianul s-a impus în trei seturi, scor 7-6(5) 6-7(7) 6-4, într-un duel care s-a încheiat după miezul nopții în Franța, încurcându-i acestuia planurile de după meci.

Lorenzo Musetti: „Am setat alarma pentru controlul antidoping”

Partida de vineri a durat 3 ore și 34 de minute, iar sportivul italian nu s-a așteptat ca jocul să se întindă și pe ziua de sâmbătă.

Astfel, în setul 3 al meciului, Musetti a mers către bancă pentru a-și verifica telefonul, iar explicația oferită arbitrului de scaun i-a uimit pe cei din jur.

„Trebuie să-mi folosesc telefonul mobil, pentru că am setat alarma pentru controlul antidoping la ora 01:00”, a transmis Musetti, potrivit puntodebreak.com.

Italianul a efectuat modificările necesare și a revenit pe teren, unde a câștigat setul decisiv și a obținut calificarea în semifinalele turneului.

Gestul lui Musetti a venit, cel mai mai probabil, ca urmare a procedurilor stricte pentru testarea antidoping, deși putea justifica cu ușurință unde se află.

Regulamentul spune că, dacă un jucător de tenis nu se află la locația anunțată în intervalele orare specificate, acesta primește un avertisment, iar la trei avertismente poate fi suspendat chiar și pentru mai mulți ani.

Duminică, Musetti s-a impus și în fața conaționalului Flavio Cobolli (22 de ani, 6 ATP), reușind să se califice în finala turneului de la Lyon, unde va da peste Taylor Fritz.

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