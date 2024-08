Louis Munteanu  Reacție tăioasă după „dubla” cu Unirea Slobozia: „Nu mă interesează FCSB ”

Louis Munteanu (22 de ani) a avut o primă reacție după evoluția excelentă din meciul cu Unirea Slobozia, câștigat de ardeleni, scor 3-0.

Aflat la al doilea meci în tricoul CFR-ului după transferul de la Fiorentina, atacantul a reușit o „dublă” în fața ialomițenilor.

CFR Cluj a reușit prima victorie pe teren propriu, după două înfrângeri consecutive.

Louis Munteanu: „ Vreau să fiu mai bun decât anul trecut”

La finalul meciului cu Unirea Slobozia, Louis Munteanu s-a declarat mulțumit de prestația sa și a anunțat că vrea să ajungă din nou în vizorul echipei naționale.

„Un meci foarte greu. Am făcut o analiză bună cu Mister, ne-a făcut să fim concentrați și s-a văzut pe teren. Aveam nevoie de cele 3 puncte, a fost un meci foarte important. Mă bucur că am marcat primele goluri pentru CFR. Importantă era victoria.

Vreau să fiu mai bun decât anul trecut. Am început bine, sper s-o țin tot așa. Băieții m-au primit bine, staff-ul, patronul nu mai zic, toată lumea. Mă simt bine și am dat totul pentru echipă în seara asta. Vreau să fiu ajung din nou la națională, sper să ajung în curând”, a declarat Munteanu la Prima Sport

Louis Munteanu: „Nu mă interesează FCSB”

Întrebat de ce a ales-o pe CFR Cluj în detrimentul celor de la FCSB, Louis Munteanu a lăsat să se înțeleagă că ușa a fost mereu închisă pentru un transfer la campioana României.

„ Nu mă interesează FCSB! Nu am putut să merg acolo. Așa cum am mai spus, n-am vrut să merg acolo și asta a fost!”, a spus Munteanu.