Gala UFC 334 a debutat cu o surpriză de proporții, după ce Luis Gurule (32 de ani) a reușit să răstoarne toate calculele hârtiei în fața favoritului Bilal Hasan (25 de ani).

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Cotat ca outsider clar, americanul Gurule (cotă 8.00) s-a impus prin decizie împărțită a arbitrilor (29-28, 28-29, 29-28) în fața indonezianului Hasan (1.09).

Luis Gurule, victorie în fața lui Bilal Hasan: „ChatGPT nu știe nimic!”

Imediat după anunțarea deciziei, având o rană deschisă deasupra ochiului stâng, Gurule și-a îndreptat mesajul către casele de pariuri și către ChatGPT.

„Hei, ChatGPT nu știe nimic! La naiba cu cotele! La naiba cu haterii!”, a exclamat Gurule la interviul de după luptă.

Luis Gurule after his upset win over Bilal Hasan: "Hey, ChatGPT don't know s**t! F**k the odds! F**k the haters!" [ #UFC334 | LIVE on @paramountplus ] https://t.co/PW1g0Vmac4 — UFC on Paramount+ (@UFConParamount) November 15, 2026

Declarația a fost o replică directă la un moment din conferința de presă premergătoare meciului, când Hasan a întrebat inteligența artificială cine va câștiga lupta.

Hasan întrebase: „Care este predicția ta, Chat, pentru această sâmbătă, Bilal Hasan contra Luis Gurule?”.

ChatGPT îi răspunsese: „Meci mare, verific cele mai noi date. Pronosticul meu: victorie Bilal Hasan prin TKO în prima rundă”.

Entuziasmat, luptătorul din Indonezia reacționase: „Ați auzit cu toții, fraților! N-am zis-o eu, a zis-o inteligența artificială. Mergem pe varianta asta”.

Bilal Hasan asked ChatGPT for a prediction of his fight with Luis Gurule: 🗣️ "I'm calling it. Bilal Hasan by first round TKO." 💀 #UFC334 https://t.co/CNoRYFzaRl — Championship Rounds (@ChampRDS) November 12, 2026

Cum l-a învins Luis Gurule pe Bilal Hasan: „Știam că nu știe să înoate”

Hasan a intrat în gală cu un palmares de 10 victorii, remarcându-se prin loviturile sale explozive. Datorită potențialului său, acesta a fost promovat direct pe cardul principal încă de la a doua apariție în UFC, notează sports.yahoo.com.

De cealaltă parte, Gurule (12-4) traversa o perioadă dificilă, cu patru înfrângeri în ultimele cinci lupte disputate de la începutul anului 2025.

Gurule a explicat cum a reușit să-l învingă pe Halal: tactica lui de a duce lupta la sol a dat roade:

„Erau doar 10 oameni aici care chiar au crezut în mine, poate o mână de oameni cu care mă antrenez, și se simte naibii de bine. L-am tras în ape adânci, știam că nu va rezista. Știam că nu știe să înoate”.

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