- Gala UFC 334 a debutat cu o surpriză de proporții, după ce Luis Gurule (32 de ani) a reușit să răstoarne toate calculele hârtiei în fața favoritului Bilal Hasan (25 de ani).
Cotat ca outsider clar, americanul Gurule (cotă 8.00) s-a impus prin decizie împărțită a arbitrilor (29-28, 28-29, 29-28) în fața indonezianului Hasan (1.09).
Luis Gurule, victorie în fața lui Bilal Hasan: „ChatGPT nu știe nimic!”
Imediat după anunțarea deciziei, având o rană deschisă deasupra ochiului stâng, Gurule și-a îndreptat mesajul către casele de pariuri și către ChatGPT.
„Hei, ChatGPT nu știe nimic! La naiba cu cotele! La naiba cu haterii!”, a exclamat Gurule la interviul de după luptă.
Declarația a fost o replică directă la un moment din conferința de presă premergătoare meciului, când Hasan a întrebat inteligența artificială cine va câștiga lupta.
Hasan întrebase: „Care este predicția ta, Chat, pentru această sâmbătă, Bilal Hasan contra Luis Gurule?”.
ChatGPT îi răspunsese: „Meci mare, verific cele mai noi date. Pronosticul meu: victorie Bilal Hasan prin TKO în prima rundă”.
Entuziasmat, luptătorul din Indonezia reacționase: „Ați auzit cu toții, fraților! N-am zis-o eu, a zis-o inteligența artificială. Mergem pe varianta asta”.
Cum l-a învins Luis Gurule pe Bilal Hasan: „Știam că nu știe să înoate”
Hasan a intrat în gală cu un palmares de 10 victorii, remarcându-se prin loviturile sale explozive. Datorită potențialului său, acesta a fost promovat direct pe cardul principal încă de la a doua apariție în UFC, notează sports.yahoo.com.
De cealaltă parte, Gurule (12-4) traversa o perioadă dificilă, cu patru înfrângeri în ultimele cinci lupte disputate de la începutul anului 2025.
Gurule a explicat cum a reușit să-l învingă pe Halal: tactica lui de a duce lupta la sol a dat roade:
„Erau doar 10 oameni aici care chiar au crezut în mine, poate o mână de oameni cu care mă antrenez, și se simte naibii de bine. L-am tras în ape adânci, știam că nu va rezista. Știam că nu știe să înoate”.