Am putea avea parte de meciuri extrem de tari în sferturile Liga Națiunilor.

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Cunoaștem deja 5 dintre cele 8 echipe calificate în fazele eliminatorii ale competiției, ultimele trei urmând să fie stabilite în urma meciurilor programate în această seară și marți.

Putem avea dueluri-șoc în sferturile Ligii Națiunilor

Printre formațiile care și-au asigurat deja prezența în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor se numără Franța, Anglia, Portugalia, Spania și Belgia.

Singurele necunoscute rămân în Grupa A2, acolo unde Olanda este lider, cu 11 puncte, în timp ce Grecia și Germania au câte 8.

Începând cu ora 21:45, Germania dă piept cu Olanda pe teren propriu și este obligată să câștige pentru a obține calificarea. Olandezii mai pot rata sferturile doar în cazul unui succes la o diferență imensă de goluri.

În cealaltă partidă a grupei, Grecia trebuie să învingă Suedia, însă depinde de jocul rezultatelor. Dacă nemții înving, vor termina la egalitate de puncte cu Olanda și Grecia. Toate ar avea 5 puncte în duelurile directe, însă elenii ar termina pe 3 din cauza golaverajului dezastruos.

Nici în Grupa A4 situația nu este pe deplin clarificată, după ce Danemarca a surclasat Portugalia, scor 4-1. În ultimele două partide ale grupei, lusitanii au nevoie de o remiză în confruntarea cu Țara Galilor pentru a-și asigura primul loc.

De cealaltă parte, danezii trebuie să evite înfrângerea în duelul cu Norvegia pentru a nu ajunge pe locul 3.

Posibile dueluri șoc în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor

Franța - Spania

Anglia - Spania

Portugalia - Spania

Franța - Germania

Olanda - Germania

Tragerea la sorți va avea loc vineri, de la ora 13:00, la Nyon, în Elveția. Sferturile de finală sunt programate în martie 2027 și se vor disputa în dublă manșă, tur-retur.

Actuala deținătoare a trofeului este Portugalia, care a cucerit pentru a doua oară Nations League, după o finală cu Spania 2-2 (5-3 d.pen).

Cum arate urnele pentru tragerea la sorți

Urna 1

Franța

Anglia

Portugalia/Danemarca

Olanda/Germania

Urna 2

Belgia

Spania

Portugalia/Danemarca/Norvegia

Germania/Grecia

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