„Mă simt profund rușinat” Luka Modric, căpitanul Croației, după 0-7 cu Anglia: „Nu poți juca în felul ăsta”
Luka Modric/ Foto: IMAGO
Liga Națiunilor

„Mă simt profund rușinat” Luka Modric, căpitanul Croației, după 0-7 cu Anglia: „Nu poți juca în felul ăsta”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.10.2026, ora 10:32
alt-text Actualizat: 04.10.2026, ora 10:32
  • Luka Modric (41 de ani), căpitanul Croației, și-a exprimat frustrarea după înfrângerea zdrobitoare, scor 0-7, cu Anglia.
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Mijlocașul a vorbit despre prestația modestă a echipei și despre dezamăgirea provocată de unul dintre cele mai slabe rezultate din cariera sa.

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Luka Modric, după Croația - Anglia 0-7: „Simt rușine”

„Este greu să găsești o explicație pentru o astfel de prestație fără a vorbi despre tensiuni, greșeli, agresivitate și lipsă de unitate. Sunt aici de 20 de ani, dar pentru prima dată simt rușine după un meci.

Înfrângerea este de înțeles, deoarece Anglia este mai bună decât noi în acest moment, dar să pierdem în acest fel și să pătăm reputația pe care am construit-o de-a lungul anilor este inacceptabil. Mă simt profund rușinat”, a declarat Luka Modric, citat de goal.com.

Modric nu s-a oprit aici: „Nu poți juca fotbal în felul acesta. Am simțit că ne lipseau patru sau cinci jucători. A fost o seară catastrofală și nu ar trebui să ne învinovățim unii pe alții sau să căutăm un țap ispășitor, trebuie să fim uniți.

Astăzi (n.r. sâmbătă) am fi pierdut chiar și în fața unei echipe din a treia ligă”, a concluzionat fostul Balon de Aur.

Slaven Bilic: „Croația nu merită asta”

Selecționerul Croației și-a asumat responsabilitatea pentru umilința suferită de naționala sa:

„Croația nu merită asta. Responsabilitatea îmi revine mie. Eu sunt antrenorul, iar aceasta este echipa națională a țării mele. Vom analiza totul, dar unele lucruri sunt inacceptabile”, a spus Bilic pentru sursa citată.

Pentru Croația urmează partida retur cu Spania. În primul meci, campioana mondială s-a impus cu scorul de 4-1.

„Nu avem nicio modalitate de a merge mai departe decât oferind o performanță bună împotriva Spaniei. Este ușor să fii pozitiv când lucrurile merg bine, dar acum este momentul potrivit să ne arătăm unitatea și caracterul.

Ar fi absurd să spunem că vom învinge Spania indiferent de situație, dar trebuie să arătăm o Croație puternică și curajoasă”, a concluzionat Bilic.

Clasamentul în Liga A, grupa 3

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Spania39
2. Anglia36
3. Croația33
4. Cehia30

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