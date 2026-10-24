Jorginho, 34 de ani, mijlocașul lui Flamengo, ex-Napoli, Chelsea și Arsenal, s-ar putea retrage dacă ar fi găsit vinovat într-un caz de dopaj.

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O veste a surprins fotbalul brazilian. Un jucător important ar fi fost descoperit pozitiv la un control doping.

Numele său: Jorge Luiz Frello Filho. Mai scurt, Jorginho. Mijlocașul în vârstă de 34 de ani, născut în Brazilia, dar internațional italian între 2016 și 2024, a fost campion european cu squadra azzurra în 2021.

57 de selecții are Jorginho la naționala Italiei: 5 goluri, 3 pase decisive

Jorginho riscă doi ani de suspendare. Ar fi sfârșitul carierei

Nu doar atât. A evoluat la cluburi mari din Serie A (Napoli) și Premier League (Chelsea, Arsenal), cucerind Champions League în 2021 cu londonezii albaștri.

Evoluează la Flamengo din 2025, prima echipă din țara natală, cu care a câștigat Copa Libertadores anul trecut.

Jorginho a jucat 38 de meciuri la Flamengo în acest an: 5 goluri, 3 assisturi. Foto: Imago

Știrea a fost anunțată de jurnalistul carioca Thiago Asmar, care susține că s-ar fi întâmplat la un test doping organizat de CONMEBOL (confederația sud-americană) și că al doilea examen va fi marți.

Dacă va fi găsit vinovat, Jorginho riscă să fie suspendat între 6 luni și doi ani.

⚠️⚠️⚠️ EXCLUSIVO!!! JORGINHO FOI PEGO NO ANTIDOPING DA CONMEBOL E A CONTRA-PROVA SERÁ FEITA NESSA TERÇA! SE CONFIRMADO, A PUNIÇÃO PODE SER DE 6 MESES A DOIS ANOS! https://t.co/lj0f34Nkzo — Pilhado (@opilhado) October 23, 2026

Asmar nu a dezvăluit însă despre ce substanță ar fi vorba.

Flamengo nu confirmă rezultatul, dar testul doping a existat în cazul lui Jorginho

Rezultatul nu a fost deocamdată confirmat oficial. Mai mult, Flamengo pretinde că nu a fost notificat și, momentan, Jorginho are drept de joc.

🚨 Flamengo diz não ter sido comunicado sobre possível doping de Jorginho; volante segue liberado O Rubro-Negro afirma que não recebeu comunicação sobre o possível caso apontado pelo jornalista Thiago Asmar, o "Pilhado". O assunto já circulava antes da volta da semifinal da Libertadores, mas o volante enfrentou normalmente o Estudiantes no Maracanã. O clube também desconhece uma possível contraprova na próxima terça-feira. Houve, porém, uma visita técnica de rotina da Conmebol para coleta de exames antidoping antes das quartas de final contra o Independiente del Valle. Um integrante da Conmebol disse desconhecer o episódio. Outro representante afirmou que o controle de doping é sigiloso e, por isso, não é possível confirmar se há investigação. Caso um teste positivo seja confirmado, Jorginho pode ser suspenso por um longo período. Até o momento, ele segue liberado. 🗞️ @renanmoura1989 📸 Gilvan de Souza/CRF — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) October 23, 2026

Clubul din Rio de Janeiro acceptă totuși că a existat un test doping al CONMEBOL înaintea „sfertului” Copei Libertadores cu Independiente del Valle (Ecuador). Un dublu meci câștigat de Flamengo, 2-0 (d) și 1-1 (a) pe 11 și 18 septembrie.

Nici CONMEBOL nu a confirmat dacă există o anchetă în cazul lui Jorginho.

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