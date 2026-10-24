- Jorginho, 34 de ani, mijlocașul lui Flamengo, ex-Napoli, Chelsea și Arsenal, s-ar putea retrage dacă ar fi găsit vinovat într-un caz de dopaj.
O veste a surprins fotbalul brazilian. Un jucător important ar fi fost descoperit pozitiv la un control doping.
Numele său: Jorge Luiz Frello Filho. Mai scurt, Jorginho. Mijlocașul în vârstă de 34 de ani, născut în Brazilia, dar internațional italian între 2016 și 2024, a fost campion european cu squadra azzurra în 2021.
Jorginho riscă doi ani de suspendare. Ar fi sfârșitul carierei
Nu doar atât. A evoluat la cluburi mari din Serie A (Napoli) și Premier League (Chelsea, Arsenal), cucerind Champions League în 2021 cu londonezii albaștri.
Evoluează la Flamengo din 2025, prima echipă din țara natală, cu care a câștigat Copa Libertadores anul trecut.
Știrea a fost anunțată de jurnalistul carioca Thiago Asmar, care susține că s-ar fi întâmplat la un test doping organizat de CONMEBOL (confederația sud-americană) și că al doilea examen va fi marți.
Dacă va fi găsit vinovat, Jorginho riscă să fie suspendat între 6 luni și doi ani.
Asmar nu a dezvăluit însă despre ce substanță ar fi vorba.
Flamengo nu confirmă rezultatul, dar testul doping a existat în cazul lui Jorginho
Rezultatul nu a fost deocamdată confirmat oficial. Mai mult, Flamengo pretinde că nu a fost notificat și, momentan, Jorginho are drept de joc.
Clubul din Rio de Janeiro acceptă totuși că a existat un test doping al CONMEBOL înaintea „sfertului” Copei Libertadores cu Independiente del Valle (Ecuador). Un dublu meci câștigat de Flamengo, 2-0 (d) și 1-1 (a) pe 11 și 18 septembrie.
Nici CONMEBOL nu a confirmat dacă există o anchetă în cazul lui Jorginho.