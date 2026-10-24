Prins dopat? Un jucător important ar fi ieșit pozitiv la un test doping. Ce riscă!
Jorginho a fost eliminat cu Flamengo în semifinalele Copei Libertadores, pierzând la penaltyuri în fața echipei argentiniene Estudiantes. Și el a ratat la 11 metri. Foto: Imago
Campionate

Prins dopat? Un jucător important ar fi ieșit pozitiv la un test doping. Ce riscă!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 14:22
  • Jorginho, 34 de ani, mijlocașul lui Flamengo, ex-Napoli, Chelsea și Arsenal, s-ar putea retrage dacă ar fi găsit vinovat într-un caz de dopaj. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

O veste a surprins fotbalul brazilian. Un jucător important ar fi fost descoperit pozitiv la un control doping.

Hagi, ținta antrenorului?! Ianis a fost schimbat la pauză și Pereira a răbufnit: „Parcă n-am ieșit pe teren în prima repriză”
Citește și
Hagi, ținta antrenorului?! Ianis a fost schimbat la pauză și Pereira a răbufnit: „Parcă n-am ieșit pe teren în prima repriză”
Citește mai mult
Hagi, ținta antrenorului?! Ianis a fost schimbat la pauză și Pereira a răbufnit: „Parcă n-am ieșit pe teren în prima repriză”

Numele său: Jorge Luiz Frello Filho. Mai scurt, Jorginho. Mijlocașul în vârstă de 34 de ani, născut în Brazilia, dar internațional italian între 2016 și 2024, a fost campion european cu squadra azzurra în 2021.

57 de selecții
are Jorginho la naționala Italiei: 5 goluri, 3 pase decisive

Jorginho riscă doi ani de suspendare. Ar fi sfârșitul carierei

Nu doar atât. A evoluat la cluburi mari din Serie A (Napoli) și Premier League (Chelsea, Arsenal), cucerind Champions League în 2021 cu londonezii albaștri.

Evoluează la Flamengo din 2025, prima echipă din țara natală, cu care a câștigat Copa Libertadores anul trecut.

Jorginho a jucat 38 de meciuri la Flamengo în acest an: 5 goluri, 3 assisturi. Foto: Imago Jorginho a jucat 38 de meciuri la Flamengo în acest an: 5 goluri, 3 assisturi. Foto: Imago
Jorginho a jucat 38 de meciuri la Flamengo în acest an: 5 goluri, 3 assisturi. Foto: Imago

Știrea a fost anunțată de jurnalistul carioca Thiago Asmar, care susține că s-ar fi întâmplat la un test doping organizat de CONMEBOL (confederația sud-americană) și că al doilea examen va fi marți.

Dacă va fi găsit vinovat, Jorginho riscă să fie suspendat între 6 luni și doi ani.

Asmar nu a dezvăluit însă despre ce substanță ar fi vorba.

Flamengo nu confirmă rezultatul, dar testul doping a existat în cazul lui Jorginho

Rezultatul nu a fost deocamdată confirmat oficial. Mai mult, Flamengo pretinde că nu a fost notificat și, momentan, Jorginho are drept de joc.

Clubul din Rio de Janeiro acceptă totuși că a existat un test doping al CONMEBOL înaintea „sfertului” Copei Libertadores cu Independiente del Valle (Ecuador). Un dublu meci câștigat de Flamengo, 2-0 (d) și 1-1 (a) pe 11 și 18 septembrie.

Nici CONMEBOL nu a confirmat dacă există o anchetă în cazul lui Jorginho.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Noi suntem vacile viitorului”, spune Yuval Noah Harari. Comparația, explicată
„Noi suntem vacile viitorului”, spune Yuval Noah Harari. Comparația, explicată
„Noi suntem vacile viitorului”, spune Yuval Noah Harari. Comparația, explicată
dopaj Copa Libertadores flamengo brazilia conmebol jorginho
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:51
Hagi l-a scos din lot Ce s-a schimbat în lista preliminară pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor
Hagi l-a scos din lot Ce s-a schimbat în lista preliminară pentru ultimele două meciuri din  Liga Națiunilor
10:51
Theodor Jumătate Reghecampf, Trump si amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Theodor Jumătate Reghecampf, Trump si amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
10:43
MM Stoica, dezlănțuit FOTO. Peste cine s-a dus în lojă și ironia strigată în drum spre teren
MM Stoica, dezlănțuit FOTO. Peste cine s-a dus în lojă și ironia strigată în drum spre teren
11:37
Noua pasiune a lui Becali Dezvăluire făcută după derby: „Mă uit în aplicație mai mult decât la FCSB”
Noua pasiune a lui Becali Dezvăluire făcută după derby: „Mă uit în aplicație mai mult decât la FCSB”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Top stiri
Girează rasismul ultrașilor VIDEO. Gestul șocant făcut de jucătorii de la FCSB în momentul în care Peluza Nord scanda lozinci rasiste
Superliga
24.10
Girează rasismul ultrașilor VIDEO. Gestul șocant făcut de jucătorii de la FCSB în momentul în care Peluza Nord scanda lozinci rasiste
Citește mai mult
Girează rasismul ultrașilor VIDEO. Gestul șocant făcut de jucătorii de la FCSB în momentul în care Peluza Nord scanda lozinci rasiste
„Groaznic! Așa nu facem nimic” Pancu, după eșecul drastic cu FCSB: „Din prima secundă am simțit că nu vom câștiga”
Superliga
00:12
„Groaznic! Așa nu facem nimic” Pancu, după eșecul drastic cu FCSB: „Din prima secundă am simțit că nu vom câștiga”
Citește mai mult
„Groaznic! Așa nu facem nimic” Pancu, după eșecul drastic cu FCSB: „Din prima secundă am simțit că nu vom câștiga”
Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!
Superliga
24.10
Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!
Citește mai mult
Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!
ESENȚIAL | Comitetul pentru Situații de Urgență București, convocat pentru periculoasa situație din Drumul Taberei, unde un bloc cu bulină roșie s-a fisurat între etajele 5 și 8
B365
24.10
ESENȚIAL | Comitetul pentru Situații de Urgență București, convocat pentru periculoasa situație din Drumul Taberei, unde un bloc cu bulină roșie s-a fisurat între etajele 5 și 8
Citește mai mult
ESENȚIAL | Comitetul pentru Situații de Urgență București, convocat pentru periculoasa situație din Drumul Taberei, unde un bloc cu bulină roșie s-a fisurat între etajele 5 și 8

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 14 rapid 43 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share