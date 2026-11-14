Moment special pentru Ronaldo Ce se va întâmpla la partida Portugalia - Danemarca: „Nu cunosc naționala fără Cristiano”

Cristiano Ronaldo (41 de ani) va fi omagiat la partida Portugalia - Danemarca din Liga Națiunilor.

Meciul se joacă de la ora 21:45 și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Cristiano Ronaldo și-a anunțat joia trecută retragerea de la echipa națională, după 23 de ani petrecuți în tricoul primei reprezentative a Portugaliei.

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Omagiu pentru Cristiano Ronaldo la partida Portugalia - Danemarca

Înaintea fluierului de start al partidei care se va desfășura la Braga, jucătorii selecționatei antrenate de Jorge Jesus vor intra pe teren purtând tricouri cu numărul 7.De asemenea, partida va fi întreruptă în minutul 7, în semn de recunoștință față de Ronaldo.

Bernardo Silva, Ruben Dias și Bruno Fernandes s-au întâlnit cu membrii staffului tehnic și cu președintele Federației Portugheze de Fotbal pentru a stabili modalitatea prin care fostul căpitan al Portugaliei va fi omagiat, conform Diário de Notícias.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Portugal will 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐔𝐑 Cristiano Ronaldo in their 𝐍𝐄𝐗𝐓 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 ❤️🇵🇹7️⃣ Portugal are preparing a special tribute for Cristiano Ronaldo 🥹 Against Denmark, every player will enter the pitch wearing the iconic 𝗡𝗢. 𝟳 jersey. The match will also be paused in the 𝟳𝗧𝗛 𝗠𝗜𝗡𝗨𝗧𝗘 to honour Ronaldo 👏 Bernardo Silva, Rúben Dias and Bruno Fernandes reportedly met with the coaching staff and the Portuguese Football Federation president to decide how to pay tribute to Ronaldo, per @dntwit 🇵🇹 🌟 The greatest goalscorer in international football 🏟️ 𝟮𝟯𝟰 games ⚽️ 𝟭𝟰𝟲 goals 🅰️ 𝟯𝟳 assists — 433 (@433) November 13, 2026

Federația Portugheză a ales, de asemenea, să schimbe designul numărului 7, pentru ca nimeni să nu poarte exact același model ca Ronaldo:

Tempo de estrear um novo 7. Porque há um que será eterno ∞🐐 https://t.co/UCozRU3t89 — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026

La partida cu Danemarca, tricoul cu numărul 7 ar urma să fie purtat de Carlos Forbs (22 de ani), jucător la Club Brugge.

Jorge Jesus: „Nimeni nu poate uita cei 23 de ani ai lui Ronaldo la națională”

Selecționerul Portugaliei a salutat decizia Federației de a-l omagia pe Cristiano.

„Bineînțeles că ideea nu a venit din partea staffului tehnic, astfel de decizii țin întotdeauna de responsabilitatea Federației Portugheze de Fotbal.

Din punctul meu de vedere, este o idee strălucită, pentru că nimeni nu trebuie să uite cei 23 de ani în care Cristiano a jucat pentru echipa națională, ceea ce a făcut pentru țară și ceea ce a reprezentat în lume, inclusiv la alte cluburi.

Nu am fost alături de el doar o săptămână, ci un an. Am petrecut un an lucrând cu el și știu cât de important este, inclusiv pentru tinerii jucători și pentru generațiile tinere din întreaga lume.

Cred că este o idee strălucită, care ne ajută să nu uităm că el este o legendă a fotbalului portughez”, a declarat Jorge Jesus, citat de abola.pt.

Bernardo Silva: „Nu cunosc naționala Portugaliei fără Cristiano”

Mijlocașul lui Real Madrid a vorbit și el despre cum va arăta naționala Portugaliei fără CR7.

„Este un moment trist, au fost 23 de ani petrecuți la echipa națională, iar eu sunt aici de 12 ani… Nu cunosc naționala Portugaliei fără Cristiano.

Va fi un capitol diferit pentru noi toți. Acest moment ar fi venit mai devreme sau mai târziu. Este trist, a fost o onoare și o mândrie să împart vestiarul cu el.

Trebuie să mergem mai departe și să încercăm să continuăm pe acest drum al succesului pe care echipa națională l-a urmat în ultimii ani”, a declarat Bernardo Silva pentru sursa citată.

234 de selecții a adunat Cristiano Ronaldo în tricoul Portugaliei pentru care a marcat de 146 de ori

Lotul convocat de Jorge Jesus pentru meciurile cu Danemarca și Țara Galilor

Portari : Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares

: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares Fundași : Joao Cancelo, Diogo Dalot, Alberto Costa, Ruben Dias, Renato Veiga, Tomas Araujo, Antonio Silva, Nuno Tavares

: Joao Cancelo, Diogo Dalot, Alberto Costa, Ruben Dias, Renato Veiga, Tomas Araujo, Antonio Silva, Nuno Tavares Mijlocași : Ruben Neves, Joao Palhinha, Mateus Fernandes, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva.

: Ruben Neves, Joao Palhinha, Mateus Fernandes, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Atacanți: Pedro Neto, Rodrigo Mora, Francisco Trincao, Rafael Leao, Geovany Quenda, Carlos Forbs, Joao Felix, Goncalo Ramos, Fabio Silva, Gustavo Varela

Clasamentul în Liga A, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Portugalia 4 12 2. Danemarca 4 6 3. Țara Galilor 4 3 4. Norvegia 4 3

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