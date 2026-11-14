Moment special pentru Ronaldo Ce se va întâmpla la partida Portugalia - Danemarca: „Nu cunosc naționala fără Cristiano” +19 foto
Cristiano Ronaldo/ Foto: IMAGO
Liga Națiunilor

Moment special pentru Ronaldo Ce se va întâmpla la partida Portugalia - Danemarca: „Nu cunosc naționala fără Cristiano”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.11.2026, ora 16:57
alt-text Actualizat: 14.11.2026, ora 17:08
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani) va fi omagiat la partida Portugalia - Danemarca din Liga Națiunilor.
  • Meciul se joacă de la ora 21:45 și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cristiano Ronaldo și-a anunțat joia trecută retragerea de la echipa națională, după 23 de ani petrecuți în tricoul primei reprezentative a Portugaliei.

Peste 14 milioane de euro în plus Noul stadion din România va fi gata abia la finalul anului 2027
Citește și
Peste 14 milioane de euro în plus Noul stadion din România va fi gata abia la finalul anului 2027
Citește mai mult
Peste 14 milioane de euro în plus Noul stadion din România va fi gata abia la finalul anului 2027

Omagiu pentru Cristiano Ronaldo la partida Portugalia - Danemarca

Înaintea fluierului de start al partidei care se va desfășura la Braga, jucătorii selecționatei antrenate de Jorge Jesus vor intra pe teren purtând tricouri cu numărul 7.De asemenea, partida va fi întreruptă în minutul 7, în semn de recunoștință față de Ronaldo.

Bernardo Silva, Ruben Dias și Bruno Fernandes s-au întâlnit cu membrii staffului tehnic și cu președintele Federației Portugheze de Fotbal pentru a stabili modalitatea prin care fostul căpitan al Portugaliei va fi omagiat, conform Diário de Notícias.

Federația Portugheză a ales, de asemenea, să schimbe designul numărului 7, pentru ca nimeni să nu poarte exact același model ca Ronaldo:

  • La partida cu Danemarca, tricoul cu numărul 7 ar urma să fie purtat de Carlos Forbs (22 de ani), jucător la Club Brugge.

Jorge Jesus: „Nimeni nu poate uita cei 23 de ani ai lui Ronaldo la națională”

Selecționerul Portugaliei a salutat decizia Federației de a-l omagia pe Cristiano.

„Bineînțeles că ideea nu a venit din partea staffului tehnic, astfel de decizii țin întotdeauna de responsabilitatea Federației Portugheze de Fotbal.

Din punctul meu de vedere, este o idee strălucită, pentru că nimeni nu trebuie să uite cei 23 de ani în care Cristiano a jucat pentru echipa națională, ceea ce a făcut pentru țară și ceea ce a reprezentat în lume, inclusiv la alte cluburi.

Nu am fost alături de el doar o săptămână, ci un an. Am petrecut un an lucrând cu el și știu cât de important este, inclusiv pentru tinerii jucători și pentru generațiile tinere din întreaga lume.

Cred că este o idee strălucită, care ne ajută să nu uităm că el este o legendă a fotbalului portughez”, a declarat Jorge Jesus, citat de abola.pt.

Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago
Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago

Galerie foto (19 imagini)

Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago
+19 Foto
labels.photo-gallery

Bernardo Silva: „Nu cunosc naționala Portugaliei fără Cristiano”

Mijlocașul lui Real Madrid a vorbit și el despre cum va arăta naționala Portugaliei fără CR7.

„Este un moment trist, au fost 23 de ani petrecuți la echipa națională, iar eu sunt aici de 12 ani… Nu cunosc naționala Portugaliei fără Cristiano.

Va fi un capitol diferit pentru noi toți. Acest moment ar fi venit mai devreme sau mai târziu. Este trist, a fost o onoare și o mândrie să împart vestiarul cu el.

Trebuie să mergem mai departe și să încercăm să continuăm pe acest drum al succesului pe care echipa națională l-a urmat în ultimii ani”, a declarat Bernardo Silva pentru sursa citată.

234 de selecții
a adunat Cristiano Ronaldo în tricoul Portugaliei pentru care a marcat de 146 de ori

Lotul convocat de Jorge Jesus pentru meciurile cu Danemarca și Țara Galilor

  • Portari: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares
  • Fundași: Joao Cancelo, Diogo Dalot, Alberto Costa, Ruben Dias, Renato Veiga, Tomas Araujo, Antonio Silva, Nuno Tavares
  • Mijlocași: Ruben Neves, Joao Palhinha, Mateus Fernandes, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva.
  • Atacanți: Pedro Neto, Rodrigo Mora, Francisco Trincao, Rafael Leao, Geovany Quenda, Carlos Forbs, Joao Felix, Goncalo Ramos, Fabio Silva, Gustavo Varela

Clasamentul în Liga A, grupa 4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Portugalia412
2. Danemarca46
3. Țara Galilor43
4. Norvegia43

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski a dezvăluit ce au cerut SUA în schimbul aderării Ucrainei la NATO. „Prima dată când s-a ridicat această problemă”
Zelenski a dezvăluit ce au cerut SUA în schimbul aderării Ucrainei la NATO. „Prima dată când s-a ridicat această problemă”
Zelenski a dezvăluit ce au cerut SUA în schimbul aderării Ucrainei la NATO. „Prima dată când s-a ridicat această problemă”
portugalia cristiano ronaldo danemarca OMAGIU liga natiunilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:46
La un pas de bătaie și pe aeroport FOTO. Fanii polonezi s-au certat cu angajații Federației la plecarea din București! A intervenit Poliția
La un pas de bătaie și pe aeroport FOTO. Fanii polonezi s-au certat cu angajații Federației la plecarea din București! A intervenit Poliția
19:20
A plecat din cantonament Gică Hagi a pierdut un titular pentru meciul cu Bosnia + O veste excelentă pentru selecționer
A plecat din cantonament Gică Hagi  a pierdut un titular pentru meciul cu Bosnia + O veste excelentă pentru selecționer
18:50
Revanșă pentru CSM București! „Tigroaicele” au învins Brest la primul meci fără Bojana Popovic pe bancă
Revanșă pentru CSM București! „Tigroaicele” au învins Brest la primul meci fără Bojana Popovic pe bancă
18:07
Măsuri după bătaia de la Arena Națională FOTO+VIDEO. Jandarmii au condus la secții 105 persoane. De ce sunt acuzați agresorii
Măsuri după bătaia de la Arena Națională FOTO+VIDEO. Jandarmii au condus la secții 105 persoane. De ce sunt acuzați agresorii
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce trebuie să ne temperăm entuziasmul exagerat

Dan Udrea: De ce trebuie să ne temperăm entuziasmul exagerat

Dan Udrea: De ce trebuie să ne temperăm entuziasmul exagerat
Ori de câte ori ne judecăm că „asta se întâmplă pentru că suntem români”

Cătălin Tolontan: Ori de câte ori ne judecăm că „asta se întâmplă pentru că suntem români”

Cătălin Tolontan: Ori de câte ori ne judecăm că „asta se întâmplă pentru că suntem români”
Respirăm fără aparate

Cristian Geambașu: Respirăm fără aparate

Cristian Geambașu: Respirăm fără aparate
MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”
Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?
Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Top stiri
România nu e la mâna ei CALCULE. De ce e important să evităm barajul din Nations League + rezultatele necesare în ultima rundă
Liga Națiunilor
11:15
România nu e la mâna ei CALCULE. De ce e important să evităm barajul din Nations League + rezultatele necesare în ultima rundă
Citește mai mult
România nu e la mâna ei CALCULE. De ce e important să evităm barajul din Nations League + rezultatele necesare în ultima rundă
Iritat de întrebările despre Ronaldo  Selecționerul Portugaliei a răbufnit după umilința cu Danemarca:  „Ce să-mi lipsească?”
Liga Națiunilor
13:16
Iritat de întrebările despre Ronaldo Selecționerul Portugaliei a răbufnit după umilința cu Danemarca: „Ce să-mi lipsească?”
Citește mai mult
Iritat de întrebările despre Ronaldo  Selecționerul Portugaliei a răbufnit după umilința cu Danemarca:  „Ce să-mi lipsească?”
La ultima fază! Rezervele FCSB, chinuite în primul meci după demisia lui MM Stoica » Fiul lui Pintilii, în lotul lui Reghecampf
Superliga
14:53
La ultima fază! Rezervele FCSB, chinuite în primul meci după demisia lui MM Stoica » Fiul lui Pintilii, în lotul lui Reghecampf
Citește mai mult
La ultima fază! Rezervele FCSB, chinuite în primul meci după demisia lui MM Stoica » Fiul lui Pintilii, în lotul lui Reghecampf
Șuberek ca-n povești în București și alte bunătăți dobrogene, la Patiseria Nana de lângă Cișmigiu
B365
13.11
Șuberek ca-n povești în București și alte bunătăți dobrogene, la Patiseria Nana de lângă Cișmigiu
Citește mai mult
Șuberek ca-n povești în București și alte bunătăți dobrogene, la Patiseria Nana de lângă Cișmigiu

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 11 rapid 12 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti polonia echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova fcsb Jesus Owono
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share