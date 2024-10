„Nu a fost nimic!” Șefii Rapidului închid ochii la derapajul lui  Șumudică: „Mesteca gumă, avea o lucrare”

Viorel Moldovan, președintele echipei FC Rapid, a oferit, luni, o explicație uluitoare după gesturile obscene făcute de antrenorul Marius Șumudică la derby-ul cu FCSB.

Antrenorul Rapidului a fost surprins în timp ce își băga degetul mijlociu în gură, pe fondul injuriilor aduse de fanii campioanei FCSB.

Până la momentul jenant, Marius Șumudică se afișase în startul partidei cu un șirag de mătănii.

Marius Șumudică s-a răfuit cu fanii roș-albaștrilor la toate echipele pe care le-a antrenat. Gestul cu degetul mijlociu introdus în gură l-a făcut și pe vremea când antrena la Concordia Chiajna și la Astra Giurgiu.

Șefii Rapidului, scut în jurul lui Șumudică: „A avut un comportament ireproșabil”

Viorel Moldovan, președintele Rapidului, a comentat imaginile cu gesturile golănești făcute de Marius Șumudică în timp ce era înjurat de ultrașii campioanei FCSB.

Președintele Rapidului nu consideră că derapajul lui Marius Șumudică poate afecta imaginea clubului.

„Nu știu ce gesturi... Ce să afecteze? Ce gesturi a făcut? Eu nu am văzut. Eram în tribună.

Nu știu ce gesturi. Nu are ce să afecteze. Din câte am înțeles mesteca gumă, are o lucrare...

E la fotbal, până la urmă. Nu a fost, din punctul meu de vedere, ceva... De multe ori exagerăm și scoatem în evidență senzaționalul. Nu a fost nimic!

Marius a avut un comportament ireproșabil și nu a deranjat cu nimic. Din contră, și lui i se strigă de multe ori foarte multe lucruri. Pentru mine, a avut un comportament foarte OK. Se exagerează!

Se întâmplă de multe ori aceste lucruri, se întâmplă și în alte părți, chiar mai grav, dar nu se mediatizează atât”, a declarat Viorel Molodvan pentru gsp.ro.

Marius Șumudică: „Să mă suspende!”

Marius Șumudică a comentat ironic momentul în care a fost surprins făcând gesturi obscene către suporterii roș-albaștrilor.

„Ce făceam când eram cu degetul în gură? Mi se lipise o gumă de mestecat și am o lucrare (n.r. dentară)”. Dacă veniți și îmi arătați o singură scandare în care eu înjur sau aduc injurii clubului FCSB, eu cer să fiu suspendat!

Dacă nu, te rog frumos să-ți ceri scuze public (n.r. - adresându-i-se unui ziarist). Când sunt chemat de galerie, eu merg și salut, dar nu pot să controlez ce strigă galeria”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă.