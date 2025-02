„Să plece de la Rapid!”  Valeriu Iftime, discurs acid la adresa lui Marius Șumudică: „Un circar”

Valeriu Iftime (64 de ani) a avut un discurs dur la adresa lui Marius Șumudică, după ce antrenorul a intrat într-un conflict cu fanii giuleșteni în timpul meciului câștigat cu FC Botoșani, scor 1-0.

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, condamnă gesturile lui Marius Șumudică la adresa fanilor.

Valeriu Iftime, discurs anti-Șumudică: „N-ai ce să cauți la Rapid cu astfel de gesturi”

„Eu zic că e circar și cred că exagerează mult. Părerea mea e că n-ai ce face la Rapid cu gesturi din astea, dacă e un club serios. Astea merg pe la Liga 2, cu bulgări de zăpadă și cu omul nervos care știe de toate.

Șumudică transformă fotbalul în altceva, nu o să vezi în lumea asta un antrenor serios să se comporte ca el. Nu ține! Eu cred că ar trebui ca Rapidul să-i facă bagajele.

Rapidul are ștaif, la mine nu e chiar așa. E Botoșani, nu e Rapid. Rapidul, dacă vrea să câștige campionatul și să facă lucruri mari, are nevoie de ținută în orice tip de acțiune. De la cum joacă echipa, la cum se comportă antrenorul”, a declarat patronul moldovenilor pentru sport.ro.

Marius Șumudică a condus Rapidul de pe bancă în 24 de partide în acest mandat, dintre care 21 de meciuri în Superliga și 3 în Cupa României.

12 victorii, 7 remize și 5 înfrângeri are Șumudică la Rapid în actualul mandat

La finalul partidei câștigate de Rapid, 1-0 cu FC Botoșani, Marius Șumudică a anunțat că se gândește să părăsească gruparea din Giulești.

Decizia sa a venit după ce, în minutul 37 al meciului, imediat după golul marcat de Denis Ciobotariu, a avut un dialog aprins cu câțiva suporteri ai Rapidului. Aceștia au aruncat cu bulgări în direcția sa.

Victor Angelescu: „Șumudică rămâne la Rapid”

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a clarificat situația lui Marius Șumudică, și a dat asigurări că antrenorul nu va părăsi momentan clubul. Totuși, acesta a precizat că o ofertă ar putea modifica acest scenariu.

„Marius Șumudică rămâne la Rapid! A fost o chestiune emoțională, am înțeles că cei care au aruncat sunt din galerie. El s-a simțit trădat.

Contractul cu Șumudică are și o clauză de reziliere care nu este o sumă mare. Bine, dacă vine și ne spune că are ocazia să câștige două milioane de euro în altă parte, nu va mai conta clauza, n-o să ne opunem.

Și nici suporterii nu ar trebui să-l judece. Și fotbaliștii, și antrenorii sunt profesioniști interesați și de bani”, a declarat Victor Angelescu la Fotbal Club, la Digi Sport.