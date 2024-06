Noul antrenor al celor de la Petrolul, turcul Mehmet Topal (38 de ani), a aterizat la București, duminică, dornic să-și cunoască noua echipă.

Mehmet Topal se află la prima aventură în postura de antrenor.

Ca jucător, Mehmet Topal a fost unul dintre cei mai buni mijlocași turci ai generației sale.

A jucat pentru Galatasaray, Valencia, Fenerbahce și Basaksehir și a adunat 81 de meciuri în naționala Turciei.

Mehmet Topal a venit în România alături de soție și copil, dar și de antrenorul său secund, Kaynar Cafer Oguz.

12.000.000 de euro a fost cea mai ridicată cotă de piață a lui Mehmet Topal, în 2012

Mehmet Topal a ajuns în România

Tehnicianul este conștient că a ajuns la un club cu tradiție din fotbalul românesc, iar așteptările sunt destul de mari.

Zilele trecute, Petrolul Ploiești a fost preluată de un grup format din afaceriști turci (Serhan Cetinsaya și Sertac Guven), ce doresc să-i ducă pe „lupii galbeni” la următorul nivel.

Prima lor decizie a fost înlăturarea antrenorului aflat în funcție, Laszlo Balint, și aducerea unui conațional, în persoana lui Mehmet Topal.

„România? De ce nu? Este prima mea experiență, o să vedem ce se va întâmpla. Pentru mine, Petrolul este un club foarte important .

O să dau tot ce am mai bun aici. Clubul are o istorie de 100 de ani. Sunt conștient că am venit la o echipă foarte mare, cu istorie.