Merab Dvalishvili (35 de ani), campion mondial UFC la categoria cocoș, a făcut un apel public pentru eliberarea lui Usman Nurmagomedov (28 de ani) și a membrilor anturajului acestuia.

Grupul a primit pedepse cu executarea pentru agresiunea comisă asupra lui Dvalishvili.

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În timp ce acorda un interviu, Dvalishvili a fost abordat pe la spate și pălmuit de Usman Nurmagomedov, însoțit de mai multe persoane. Altercația a degenerat rapid, Dvalishvili și prietenul său ripostând, dar fiind depășiți numeric și suferind răni vizibile.

Merab Dvalishvili cere eliberarea lui Usman Nurmagomedov: „ Lăsați-i să iasă!”

Instanța din Abu Dhabi i-a condamnat pe Nurmagomedov și pe alți cinci membri ai grupului la câte șase luni de închisoare, amenzi de aproximativ 27.000 de euro de persoană și expulzare din emirat.

Dvalishvili și prietenul său au fost eliberați fără acuzații penale, primind doar amenzi de câte 50.000 de dirhami (circa 4.500 de euro).

După victoria rapidă obținută în fața lui Marlon Moraes la gala Real American Freestyle (RAF), sportivul georgiano-american a cerut eliberarea rivalilor săi.

„Dacă puteți, Guvernul din Abu Dhabi sau oricine are această putere, vă rog eliberați-i pe acei băieți, vă rog lăsați-i să iasă.

Vă rog, pentru că suntem doar luptători și astfel de lucruri se pot întâmpla, dar vreau să fie eliberați, vă rog”, a spus Dvalishvili.

Merab got on the mic after his win and called for everyone involved in the brawl to be released from prison 👏 “Abu Dhabi government, please release those guys. Let them out please. We are just fighters, this happens.” https://t.co/8uT7RwGzOf — Championship Rounds (@ChampRDS) November 14, 2026

Poziția lui Dvalishvili a fost întărită și printr-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, în care acesta a precizat că refuză să depună plângere penală.

„Vreau să le mulțumesc tuturor celor din Abu Dhabi pentru ajutorul acordat în rezolvarea acestei probleme. Îmi place să vizitez Abu Dhabi și mă bucur să fiu primit cu căldură.

Sper din suflet că îi vor elibera pe toți, nu voi depune plângere. Îmi doresc pace și tot ce este mai bun pentru toți. Mulțumesc tuturor pentru dragoste și sprijin”.

FOTO. Merab Dvalishvili și prietenul său, după atacul grupului condus de Usman Nurmagomedov

O răfuială pregătită timp de patru luni

Atacul din Abu Dhabi a fost punctul culminant al unei tensiuni care dura încă din luna iulie.

La un eveniment RAF din Georgia, Dvalishvili fusese confruntat de un alt luptător daghestanez, Ahmed Gadzhimagomedov, pe tema refuzului de a-i acorda o revanșă lui Umar Nurmagomedov (vărul lui Usman), pe care Merab îl învinsese anterior într-un meci de titlu.

Dvalishvili a povestit acel episod într-un interviu acordat jurnalistului Ariel Helwani, potrivit dailymail.co.uk:

„Eram super relaxat, super liniștit și apoi cineva (Gadzhimagomedov) a venit, m-a apucat de gât, m-a tras spre el și a început să țipe la mine în limba rusă, pe care abia o înțeleg. Și l-a menționat pe Umar.

Mi-a luat câteva secunde să realizez: «Cine e tipul ăsta să-mi spună mie ce să vorbesc despre el?». Este între mine și Umar...

Am atât de mult respect pentru toți oamenii din Daghestan, în special pentru luptători. Singurul om care nu-mi place din Daghestan este Umar și managerul lui perfid, Rizvan. Tipul care îl ajuta pe Umar să mă jignească pe X și Threads”.

În acel moment din iulie, după ce a fost împins, Dvalishvili i-a strigat direct lui Gadzhimagomedov: „Care e problema ta, c****?!”.

Conflictul din Georgia a fost aplanat rapid atunci datorită prezenței unui copil în apropiere, dar Usman Nurmagomedov a căutat să răzbune incidentul la Abu Dhabi.

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