Condamnat la închisoare! Pedeapsa primită de Usman Nurmagomedov, după atacul mișelesc de la Abu Dhabi

Usman Nurmagomedov (28 de ani) a fost condamnat la șase luni de închisoare, după atacul brutal asupra lui Merab Dvalishvili (35 de ani), campion mondial UFC la categoria cocoș.

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Incidentul s-a petrecut miercuri, la Abu Dhabi. În timp ce oferea un interviu, „Mașinăria” a fost luat prin surprindere de Usman Nurmagomedov, care era însoțit de mai multe persoane.

A izbucnit o adevărată luptă între cei doi sportivi. Merab Dvalishvili și prietenul care îl însoțea au fost depășiți numeric și au suferit răni serioase.

Usman Nurmagomedov, condamnat la șase luni de închisoare

Luptătorul rus nu a scăpat nepedepsit, fiind condamnat la șase luni de închisoare și obligat să achite o amendă de 300.000 de dirhami (aproximativ 27.000 de euro), scrie as.com.

Autoritățile au reacționat prompt după incidentul în care a fost implicat grupul lui Nurmagomedov. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare, iar poliția i-a reținut pe toți cei implicați, fără să fie necesară depunerea unor plângeri oficiale.

Ulterior, RAF (Real American Freestyle), o organizație care promovează luptele libere, a confirmat că Merab Dvalishvili și Saba Lazishvili au fost eliberați.

Cei doi nu au scăpat însă de sancțiuni, fiind obligați să plătească amenzi de câte 50.000 de dirhami (circa 4.500 de euro).

BREAKING: Merab Dvalishvili and Saba Lazishvili have just been released from a UAE detention center. This is where they were held since they were detained on Wednesday following the hotel brawl in Abu Dhabi. RAF CEO and co-founder Chad Bronstein, I’m told, worked tirelessly with local authorities to get them out and almost 48 hours later it has happened. Bronstein was at the center when they were released. Below is a statement from Bronstein: — Ariel Helwani (@arielhelwani) November 13, 2026

Potrivit informațiilor făcute publice de jurnalistul Ariel Helwanpe baza unui comunicat emis de Departamentul Judiciar din Abu Dhabi, cei șase membri ai grupului lui Nurmagomedov, implicați în izbucnirea conflictului de miercuri, au primit pedepse de șase luni de închisoare.

Totodată, fiecare va trebui să achite o amendă de 300.000 de dirhami, urmând să fie deportat după executarea sentinței.

Aceștia au fost găsiți vinovați de „tulburarea ordinii publice, provocarea panicii și punerea în pericol a vieților”

FOTO. Merab Dvalishvili și prietenul său, după atacul grupului condus de Usman Nurmagomedov

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