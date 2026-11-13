Condamnat la închisoare! Pedeapsa primită de Usman Nurmagomedov, după atacul mișelesc de la Abu Dhabi +12 foto
Usman Nurmagomedov/ Foto: IMAGO
Alte sporturi

Condamnat la închisoare! Pedeapsa primită de Usman Nurmagomedov, după atacul mișelesc de la Abu Dhabi

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 18:42
alt-text Actualizat: 13.11.2026, ora 18:42
  • Usman Nurmagomedov (28 de ani) a fost condamnat la șase luni de închisoare, după atacul brutal asupra lui Merab Dvalishvili (35 de ani), campion mondial UFC la categoria cocoș.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Incidentul s-a petrecut miercuri, la Abu Dhabi. În timp ce oferea un interviu, „Mașinăria” a fost luat prin surprindere de Usman Nurmagomedov, care era însoțit de mai multe persoane.

A izbucnit o adevărată luptă între cei doi sportivi. Merab Dvalishvili și prietenul care îl însoțea au fost depășiți numeric și au suferit răni serioase.

Dilema lui Gică Hagi Bogdan Lobonț a analizat variantele pentru poarta României » Pe cine vede titular cu Polonia
Citește și
Dilema lui Gică Hagi Bogdan Lobonț a analizat variantele pentru poarta României » Pe cine vede titular cu Polonia
Citește mai mult
Dilema lui Gică Hagi Bogdan Lobonț a analizat variantele pentru poarta României » Pe cine vede titular cu Polonia

Usman Nurmagomedov, condamnat la șase luni de închisoare

Luptătorul rus nu a scăpat nepedepsit, fiind condamnat la șase luni de închisoare și obligat să achite o amendă de 300.000 de dirhami (aproximativ 27.000 de euro), scrie as.com.

Autoritățile au reacționat prompt după incidentul în care a fost implicat grupul lui Nurmagomedov. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare, iar poliția i-a reținut pe toți cei implicați, fără să fie necesară depunerea unor plângeri oficiale.

Ulterior, RAF (Real American Freestyle), o organizație care promovează luptele libere, a confirmat că Merab Dvalishvili și Saba Lazishvili au fost eliberați.

Cei doi nu au scăpat însă de sancțiuni, fiind obligați să plătească amenzi de câte 50.000 de dirhami (circa 4.500 de euro).

Potrivit informațiilor făcute publice de jurnalistul Ariel Helwanpe baza unui comunicat emis de Departamentul Judiciar din Abu Dhabi, cei șase membri ai grupului lui Nurmagomedov, implicați în izbucnirea conflictului de miercuri, au primit pedepse de șase luni de închisoare.

Totodată, fiecare va trebui să achite o amendă de 300.000 de dirhami, urmând să fie deportat după executarea sentinței.

Aceștia au fost găsiți vinovați de „tulburarea ordinii publice, provocarea panicii și punerea în pericol a vieților”

FOTO. Merab Dvalishvili și prietenul său, după atacul grupului condus de Usman Nurmagomedov

Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (20).jpg
Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (20).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (1).jpg Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (3).jpg Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (6).jpg Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (9).jpg Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (13).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
UFC inchisoare conflict Merab Dvalishvili Usman Nurmagomedov
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:56
Am scăpat de Zielinski! De ce a ieșit în ultima clipă din lotul Poloniei starul lui Chivu de la Inter: „Nu mi-aș paria viața”
Am scăpat de Zielinski! De ce a ieșit în ultima clipă din lotul Poloniei starul lui Chivu de la Inter: „Nu mi-aș paria viața”
11:02
Îngrijorați înaintea duelului cu România Polonezii se plâng de gazonul de pe Arena Națională: „Zonele în care iarba lipsește sunt vizibile”
Îngrijorați înaintea duelului cu România  Polonezii se plâng de gazonul de pe Arena Națională: „Zonele în care iarba lipsește sunt vizibile”
09:22
România - Polonia LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
România - Polonia  LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
10:22
Sabalenka, eliminată Bielorusa a părăsit Turneul Campioanelor încă din faza grupelor și ar putea ieși din top 10 WTA
Sabalenka, eliminată  Bielorusa a părăsit Turneul Campioanelor încă din faza grupelor și ar putea ieși din top 10 WTA
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”
Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?
Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Top stiri
România - Polonia  LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
Nationala
09:22
România - Polonia LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
Citește mai mult
România - Polonia  LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
„Ce s-ar fi întâmplat?” Întrebarea redactorului-șef al GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, a iscat o dezbatere aprinsă în studio pe „subiectul Drăguș”
Superliga
13.11
„Ce s-ar fi întâmplat?” Întrebarea redactorului-șef al GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, a iscat o dezbatere aprinsă în studio pe „subiectul Drăguș”
Citește mai mult
„Ce s-ar fi întâmplat?” Întrebarea redactorului-șef al GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, a iscat o dezbatere aprinsă în studio pe „subiectul Drăguș”
Popovici, declarații spectaculoase Ce spune despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Inter TV
Înot
13.11
Popovici, declarații spectaculoase Ce spune despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Inter TV
Citește mai mult
Popovici, declarații spectaculoase Ce spune despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Inter TV
VIDEO | Cum arată acum Pasajul Apărătorii Patriei, podul de la granița cu cartierul Berceni. Primarul Daniel Băluță spune că anul acesta vom circula pe el
B365
13.11
VIDEO | Cum arată acum Pasajul Apărătorii Patriei, podul de la granița cu cartierul Berceni. Primarul Daniel Băluță spune că anul acesta vom circula pe el
Citește mai mult
VIDEO | Cum arată acum Pasajul Apărătorii Patriei, podul de la granița cu cartierul Berceni. Primarul Daniel Băluță spune că anul acesta vom circula pe el

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 12 rapid 15 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti polonia echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova fcsb Jesus Owono
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share