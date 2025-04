„Avem vreo șansă? Zero!” Mihai Iosif, descumpănit după ce FC Voluntari a fost egalată în prelungiri de CSM Reșița: „Mă bucur că nu mi-a stat inima”

Mihai Iosif (50 de ani), antrenorul celor de la FC Voluntari, s-a plâns de arbitraj după remiza, scor 1-1, din etapa #2 a play-off-ului Ligii 2, cu CSM Reșița.

Antrenorul a fost profund nemulțumit de penalty-ul acordat împotriva echipei sale în prelungirile partidei.

Mihai Iosif, discurs dur la finalul meciului cu CSM Reșița.

Antrenorul celor de la Voluntari a vorbit despre arbitraj, după ce echipa sa a fost egalată, în minutul 6 al prelungirilor.

Mihai Iosif, la finalul meciului cu CSM Reșița: „E ceva incredibil. Pentru ce muncim?”

Mihai Iosif a avut o reacție fermă cu privire la decizia brigăzii de arbitraj, la flash-interviul de după meci.

„Ce sentimente mă încearcă? Mă întreb pentru ce muncim? Stau două zile fără familie în cantonament, şi eu şi jucătorii. Domnul Neţoiu, împreună cu Primăria, ne oferă cele mai bune condiţii.

Hai să facem ceva! Credeţi că putem să facem ceva în ritmul acesta? Cu arbitri care sunt chemaţi după 8 sau 9 luni de suspendare? E ceva incredibil! Am fost la Csikszereda şi nu am putut să trecem de centrul terenului. Ce să facem?

Avem familii! Pentru ce muncim? Ce le spun eu acum jucătorilor?

Per total, a fost un meci echilibrat. Nu este nicio problemă că luăm gol, dar nu în felul ăsta. Avem prime de meci sau de obiectiv. Cum să ne îndeplinim obiectivul?

Mă bucur că nu mi-a stat inima! Am revăzut penalty-ul, dar este ceva... Nu am mai văzut aşa ceva. Vă jur că am 100 de mesaje în telefon. Toţi mi-au spus acelaşi lucru. Aşa ceva nu există!

N-am încercat să vorbesc cu arbitrul, că poate vorbeam greşit sau aveam vreo reacţie. Să plec acum cu lacrimi în ochi? Să ne strice bucuria victoriei? Cu aşa arbitraj avem noi vreo şansă? Zero! Nimic”, a declarat Mihai Iosif, citat de orangesport.ro