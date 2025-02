„U Cluj, avantajată”  Mihai Rotaru, foc și pară înainte de Unirea Slobozia - U Craiova: „ Este inuman! Trebuie să existe echilibru”

Mihai Rotaru, patronul clubului Universitatea Craiova, s-a alăturat grupului de contestatari ai programării partidelor din Superliga.

Conducătorul grupării din Bănie susține că „U Cluj a fost avantajată de fiecare dată”.

Programul Ligii 1 a fost supraaglomerat în această perioadă, trei etape fiind programate între 31 ianuarie și 10 februarie.

Mihai Rotaru, despre programarea meciurilor din Liga 1: „Doar noi jucăm cu o zi în minus față de adversar”

Universitatea Craiova a avut un meci la trei zile în această perioadă, cu Poli Iași (2 februarie, acasă), Universitatea Cluj (5 februarie, acasă) și Unirea Slobozia (8 februarie, deplasare).

În același timp, Universitatea Cluj a avut o zi de odihnă în plus între partidele cu Rapid (1 februarie, acasă), 5 februarie, deplasare) și Poli Iași (9 februarie, acasă).

„Suntem singura echipă din România care joacă, în această intermediară, cu o zi în minus față de adversar!

Dacă am nota cu +1, când ai o zi în plus față de adversar, cu 0, când ești la același nivel cu adversarul, și -1, când ai o zi în minus, U Cluj are +2, FCSB și CFR au +1, Dinamo are 0, iar Universitatea Craiova are -2. Este inuman!

Nu putem să mai acceptăm așa ceva pe viitor! Nu poți să faci ca o echipă din primele 6 să fie dezavantajată la nivelul acesta.

U Cluj a fost avantajată de fiecare dată, pentru că a avut o zi în plus cu noi, dar are și cu Iașiul. FCSB are o zi în plus față de nu știu cine, deci sunt la egalitate”, a declarat Mihai Rotaru, citat de fanatik.ro.

Și Unirea Slobozia, adversara de sâmbătă a oltenilor, a avut la dispoziție mai multe zile între meciuri. Echipa lui Adrian Mihalcea a jucat cu Dinamo pe 31 ianuarie și cu Rapid pe 4 februarie.

Poli Iași, echipă care va juca duminică împotriva lui U Cluj, a întâlnit-o joi pe UTA Arad (trei zile de recuperare).

Noi suntem singurii cu -2. Nu putem face nimic acum legat de programări, noi am încercat să facem în momentul în care s-a anunțat. Nu știam că se va anunța atât de repede, pentru că ne-am fi opus înainte să apară. Ne-am opus ulterior, s-a încercat, dar nu s-a putut face nimic, însă am atenționat și noi că nu se poate, trebuie să existe un echilibru. Mihai Rotaru, patron Universitatea Craiova

Universitatea Craiova se află pe locul 5 în Liga 1, cu 42 de puncte. Primele clasate sunt Dinamo (45 de puncte, are un meci în plus disputat), Universitatea Cluj (44 de puncte), CFR Cluj și FCSB (câte 43 de puncte).