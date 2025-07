FCSB - HERMANNSTADT 1-1. Silviu Balaure (29 de ani), mijlocașul celor de la Hermannstadt, a vorbit despre cele întâmplate pe teren, după meciul împotriva campioanei României.

Hermannstadt a început noul sezon cu o remiză pe stadionul Steaua, după ce a fost egalată în prelungiri de FCSB.

Mijlocașul sibienilor a comentat evoluția echipei sale, dar a vorbit și despre posibilele plecări. De asemenea, le-a urat succes foștilor colegi care acum joacă la FCSB.

„Din păcate, nu am reușit să obținem cele trei puncte, dar este prima etapă. Ne bucurăm că am făcut un joc bun, în unele momente ne-am dominat adversarul. Trebuie să mergem mai departe, ne așteaptă meciul cu Metaloglobus și trebuie să câștigăm.

Am avut o ocazie de 2-0, am avut ghinion la bara lui Ianis, dar trebuie să mergem mai departe. Noi avem un grup puternic, trebuie s-o luăm meci cu meci. Cred că la orice echipă se simte că nu e ritm, dar trebuie s-o luăm pas cu pas.

Contează foarte mult că a rămas Mister, pentru că el a făcut această echipă și cu el am realizat rezultate foarte mari pentru Sibiu.

Eu îmi doresc ca Ianis Stoica să plece, să intre bani la echipă. Și el, și Tiago sper să plece, merită asta.

Lui Pantea, Baba, Risto și Graovac le urez baftă să se califice în Champions League, dacă nu, cel puțin în Europa League”, a declarat Silviu Balaure.

Sunt foarte mândru pentru primul meci al meu în acest sezon. Sunt foarte fericit că am început cu un gol. Cred că avem o echipă foarte bună, este concurență foarte mare aici. Când voi intra pe teren voi da tot ce am mai bun. În acest sezon sper să prind cât mai multe minute pentru că vin după o accidentare Kalifa Kujabi, marcatorul lui Hermannstadt

