„Arma noastră secretă” Jucătorul de perspectivă remarcat de Mihai Stoica: „Va fi unul din cei mai importanți”
Alexandru Stoian
Superliga

„Arma noastră secretă” Jucătorul de perspectivă remarcat de Mihai Stoica: „Va fi unul din cei mai importanți”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 21:24
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 21:24
  • Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit despre importanța lui Alexandru Stoian (18 ani) înaintea derby-ului cu Rapid.
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Tânărul atacant a fost marcatorul golurilor care au adus victoria în ultimele două partide, 2-1 cu FC Voluntari și 1-0 cu Oțelul Galați, iar oficialul de la FCSB îl vede drept un jucător de mare perspectivă.

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Mihai Stoica: „Va fi unul dintre jucătorii importanți din fotbalul românesc”

În plus, Stoica i-a acordat puștiului din atac meritele pentru ultimele două victorii obținute de echipă.

„Stoian... Am certitudine că, dacă va fi sănătos, va fi unul dintre jucătorii importanți din fotbalul românesc. La momentul ăsta vine după perioada în care a fost plecat o echipă națională, doar s-a antrenat acolo, că a jucat mai puțin.

Domnul Curelea nu a considerat că e normal să-i dea mai multe minute. Niciun fel de problemă.

După aia a venit, a făcut Covid, dar, în ultimele două meciuri, în contul lui sunt trecute patru puncte. A marcat două goluri care au însemnat patru puncte pentru noi, golurile extrem de importante.

Deocamdată e arma secretă, după aia cred că va fi o armă care va fi la vedere pentru toată lumea”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

3 goluri
și o pasă decisivă a reușit Stoian pentru FCSB, în 14 meciuri în acest sezon, în toate competițiile, într-un total de 432 de minute

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